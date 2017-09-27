Приоритетная задача региональной бюджетной политики – снижение уровня госдолга и поэтапный переход к профицитному бюджету

Об этом заявил Глава Республики Коми Сергей Гапликов по итогам заседания Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации, которое провёл в Москве Вице-премьер федерального Правительства Дмитрий Козак. Один из основных вопросов повестки стало обсуждение финансовой ситуации в регионах России и реализация мер по её стабилизации. Глава Республики Коми Сергей Гапликов отметил, что проблема чрезмерной закредитованности бюджетов сегодня характерна для многих регионов страны. Необходимость её безотлагательного решения подчеркнул и Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе заседания президиума Госсовета в Ульяновске. «Нам нужно расчистить региональные финансы, с тем чтобы они приобрели новое качество, которое позволяло бы делать бюджеты на уровне регионов бюджетами развития, а не бюджетами выплачивания процентов по кредитам», - чётко обозначил задачу Владимир Путин. По поручению Главы Республики Коми Сергея Гапликова реализуется региональная программа оздоровления государственных финансов на 2017-2019 годы. Она направлена на сокращение государственного долга, увеличение доходной и оптимизацию расходной частей бюджета, и предусматривает достижение бездефицитного бюджета в 2018 и 2019 годах. «Десятки миллиардов рублей, которые мы тратим ежегодно на обслуживание кредитов, взятых в предыдущие годы, ложатся тяжелейшим бременем на бюджет республики. Эти средства можно и нужно было бы направить на строительство дорог, школ, больниц, открытие новых производств и предприятий, повышение уровня жизни. Поэтому достижение бездефицитного бюджета, снижение госдолга – это приоритетная задача бюджетной политики региона на ближайшую перспективу. На это направлена системная работа Правительства республики по консолидации бюджетных средств и повышению эффективности бюджетных расходов. Подчеркну, что при этом республика сохраняет и выполняет все взятые ранее расходные обязательства», - заявил Глава Республики Коми Сергей Гапликов.