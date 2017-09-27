Поздравление Главы Республики Коми с Днём работника дошкольного образования

«Уважаемые воспитатели и все сотрудники системы дошкольного образования Республики Коми! Поздравляю вас с профессиональным праздником! Дошкольное образование – это самый первый и, пожалуй, один из самых важных этапов в системе образования и воспитания в нашей стране. Именно с детского сада начинается знакомство каждого ребёнка с «большим миром». Воспитатель играет огромную роль в жизни маленького человека, становится вторым по важности после родителей и помогает делать первые самостоятельные шаги в жизни, раскрыться талантам, учит трудолюбию, ответственности за свои поступки и любви к своей малой и большой Родине. В этот день хочу поблагодарить воспитателей, их помощников, музыкальных работников, медсестёр, поваров и всех работников дошкольной сферы за ваш благородный труд, терпение, мудрость и безграничную любовь к детям. Особые слова признательности – ветеранам, которые отдали дошкольному образованию многие годы и сегодня продолжают трудиться, передавать свой опыт и быть мудрыми наставниками для молодых специалистов. Желаю здоровья, счастья, добра и благополучия, профессиональных успехов и достижений, благодарных воспитанников и понимающих родителей!» Глава Республики Коми С.А. Гапликов