Руководители администраций городов и районов возьмут под личный контроль погашение задолженности бюджетных организаций за ЖКУ

Такую задачу поставила Первый заместитель Председателя Правительства Республики Коми Лариса Максимова на заседании регионального Правительства. Один из рассматриваемых вопросов касался готовности жилищно-коммунального, газового и энергетического комплексов Республики Коми к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов. По информации министерства строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми, задолженность потребителей жилищно-коммунальных услуг перед предприятиями по состоянию на 1 сентября составляет более 7,7 млрд рублей. Из них задолженность населения составляет 4,5 млрд рублей, задолженность бюджетных организаций – 461,5 млн рублей (из которых – задолженность бюджетных организаций, финансируемых из местного бюджета – 272,5 млн рублей). «Вопрос задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг стоит сегодня во главе угла. Недопустимо при формировании бюджета не учитывать 100% лимиты на эти расходы по бюджетным организациям городов и районов. Это полномочия исключительно муниципальных ветвей власти», – обратилась к главам муниципальных образований Лариса Максимова. Лариса Максимова поручила Министерству финансов Республики Коми проанализировать формирование муниципальных бюджетов на следующий год по всем основным параметрам и отдельно проконтролировать наличие необходимых средств на подготовку объектов к осенне-зимнему периоду и оплату ЖКУ. «Республика оказала финансовую помощь муниципалитетам, при этом не все муниципальные образования обеспечивают погашение задолженности бюджетных учреждений в объёме выделенной дотации. По поручению Главы республики Сергея Гапликова наиболее проблемные районы переходят в режим «ручного» финансового управления, - это Корткеросский, Прилузский, Удорский и Сысольский районы», - заявила Первый вице-премьер.