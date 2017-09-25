Республика Коми станет центром притяжения финно-угорского мира

С 27 по 29 сентября в Сыктывкаре пройдёт VI съезд финно-угорских народов Российской Федерации. В нем примут участие более 350 человек, в том числе 210 делегатов из 42 регионов России. Это представители общественных организаций, органов власти и бизнеса, журналисты. Ожидается, что почётными гостями съезда станут заместитель руководителя Администрации Президента Российской Федерации Магомедсалам Магомедов, руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, руководитель Департамента по национальной политике Администрации Президента Татьяна Вагина. В съезде примет участие Глава Республики Коми Сергей Гапликов. Тема форума – «Финно-угорские народы России: гражданская идентичность и этнокультурное многообразие». Участники обсудят вопросы развития финно-угорских языков, культуры и этнотуризма, сбережения экологии и здоровья. Секции форума посвящены молодёжной тематике, информационным технологиям и СМИ. Состоится круглый стол по вопросам социального партнёрства и бизнеса. В дни работы съезда в Сыктывкаре пройдут выставка народных художественных промыслов и ремёсел финно-угорских народов «РОДНИКИ.РФ», V международный фестиваль визуальных искусств финно-угорских народов «Туйвеж» (Перекрёсток), международный конкурс «Мисс студенчества Финно-Угрии – 2017», этнофутуристическая выставка «АС & АРТЭ. Архаика и этнофутуризм», ледовое шоу по мотивам мифов и легенд народов Коми «Волшебная сказка Пармы», концерт с участием коллективов и солистов из финно-угорских регионов «Истоки творчества». Организатор Форума – Ассоциация финно-угорских народов Российской Федерации при поддержке Федерального агентства по делам национальностей и Правительства Республики Коми.