Республика Коми получит более 2,3 миллиона рублей на поддержку региональных систем инклюзивного профессионального образования инвалидов

В рамках реализации федеральной целевой программы (ФЦП) развития образования на 2016-2020 годы Республика Коми получит 2,3 миллиона рублей на создание условий для получения среднего профессионального и высшего образования людьми с ограниченными возможностями здоровья посредством разработки нормативно-методической базы и поддержки инициативных проектов. Как отметили в Министерстве образования, науки и молодёжной политики Республики Коми, в рамках реализации мероприятия «Создание условий для получения среднего профессионального и высшего образования людьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) посредством разработки нормативно-методической базы и поддержки инициативных проектов» ФЦП будут обеспечены условия для получения среднего профессионального и высшего образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, будет создано методическое обеспечение образовательного процесса инклюзивного обучения инвалидов и лиц с ОВЗ. В этих целях предусмотрено создание ресурсных учебно-методических центров (РУМЦ) по соответствующим направлениям подготовки. Ресурсно-методический центр – структурное подразделение профессиональной образовательной организации, в которой сконцентрированы ресурсы, необходимые для обучения лиц с инвалидностью и с ограниченными возможностями здоровья по программам среднего профессионального образования, востребованных рынком труда, их коллективное использование образовательными организациями, входящими в сетевое взаимодействие с РУМЦ, при реализации основных профессиональных образовательных программ по данному направлению подготовки. В деятельность таких центров входит модернизация региональной системы инклюзивного профессионального образования. Отличительными функциями РУМЦ являются методическое и информационно-аналитическое обеспечение деятельности образовательных организаций; разработка основных образовательных программ, контрольно-измерительных материалов, фондов оценочных средств с участием работодателей; разработка и апробация программ, модулей, контрольно-измерительных материалов, методик и технологий подготовки обучающихся с инвалидностью и ОВЗ. Кроме того, в таких центрах будет проводиться мониторинг потребностей инвалидов и лиц с ОВЗ и повышение квалификации руководящих и педагогических работников профессиональных образовательных организаций по вопросам инклюзивного профессионального образования. Напомним, Главой Республики Коми Сергеем Гапликовым перед органами исполнительной власти была поставлена задача по привлечению в регион федеральных средств. В мае в ходе рабочего совещания с министром образования и науки России Ольги Васильевой достигнута договорённость об активизации участия республики в реализации федеральных грантов. Помимо гранта на 2,3 миллиона, Республика Коми выиграла ещё четыре субсидии Министерства образования и науки Российской Федерации: в регион привлечено более 30 миллионов рублей в рамках федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы. В частности, на формирование современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей в республиканский бюджет поступит 12,2 миллионов рублей. На повышение качества образования в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, Республика Коми получит более 1,1 миллиона рублей. На создание условий для получения среднего профессионального и высшего образования людьми с ограниченными возможностями здоровья посредством разработки нормативно-методической базы и поддержки инициативных проектов из федерального бюджета поступит более 2,1 миллионов рублей. Для разработки и распространения в системах среднего профессионального и высшего образования новых образовательных технологий, форм организации образовательного процесса выделят 14,9 миллионов рублей.