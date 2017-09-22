Сергей Гапликов: «Через развитие Воркутинской опорной зоны Республика Коми получит выход к Северному морскому пути»

Предложения Главы Республики Коми по развитию Воркутинской опорной зоны[1] и арктической зоны Российской Федерации включены в протокол заседания Президиума Государственной комиссии по вопросам развития Арктики. Совещание прошло сегодня в Москве под руководством заместителя Председателя Правительства России Дмитрия Рогозина. Воркута может стать одним из основных транспортно-логистических узлов Арктики с развитой инфраструктурой. Для этого необходимо продлить железнодорожную ветку Северной железной дороги «Карскомур» от Воркуты до порта «Арктур» на берегу Карского моря в местечке Усть-Кара, одновременно развивая Северный широтный ход. «Именно транспортный каркас должен стать основой развития Воркутинской опорной зоны и Арктической зоны в целом. Это обеспечит соединение транспортных коридоров, в зоне влияния которых могут возникнуть новые минерально-сырьевые центры, центры промышленной переработки, обеспечивающие расширение грузовой базы Арктики и Северного морского пути и выходы на перспективные мировые рынки», - отметил Сергей Гапликов. Отсутствие железнодорожного сообщения с портовой инфраструктурой на побережье Карского моря и автомобильного сообщения с другими городами России существенно ограничивает возможности развития территории и реализации крупных проектов. А высокий уровень физического и морального износа железнодорожной и авиационной транспортной инфраструктуры усугубляет эту проблему. Глава республики предложил федеральным органам исполнительной власти дополнительно проработать вопрос включения в федеральную целевую программу «Развитие транспортной системы России на 2010-2020 годы» и в Инвестиционную программу ПАО «РЖД» проектов «Белкомур» (Соликамск-Сыктывкар-Архангельск), «Строительство участка железнодорожной ветки г.Воркута – пос.Усть-Кара» («Карскомур»), «Строительство железнодорожной ветки Сосногорск – Индига» («Баренцкомур»), а также строительство автомобильной дороги Сыктывкар – Нарьян-Мар с подъездами к городам Воркута и Салехард. Одно из преимуществ Воркуты – наличие гражданского аэропорта со взлётно-посадочной полосой двойного назначения. Однако комплекс сегодня нуждается в незамедлительной реконструкции. Сергей Гапликов обратился с предложением сохранить в ФЦП «Развитие транспортной системы России на 2010-2020 годы» мероприятия по реконструкции аэропортовых комплексов городов Воркуты, Ухты и Усинска или решить вопрос по их передаче в федеральную собственность для последующей реконструкции. Воркута обладает уникальным природно-ресурсным потенциалом. Запасов угля в Воркутинском геолого-промышленном районе - порядка 340 млрд. тонн. Однако, без принципиального изменения отношения к развитию воркутинского угольного бассейна в части строительства новых шахт и обустройства новых месторождений высока вероятность уменьшения добычи угля с 9,6 млн. тонн в 2017 году до 2 млн. тонн в 2035 году. Глава Республики Коми обратился к Минэнерго России с предложением разработать и представить в Правительство Российской Федерации комплекс мер по поддержанию добычи угля в Печорском угольном бассейне на уровне 15 млн. тонн в год в соответствии с параметрами Программы развития угольной промышленности России на период до 2030 года. Кроме того, на базе Института геологии Коми научного центра Уральского отделения РАН предлагается сформировать центр для выполнения научно-исследовательских работ в области углехимии в Северо-Европейской части Российской Федерации. «Учитывая транспортные возможности Воркутинской опорной зоны, её сырьевая база позволит эффективно развивать коксохимию, энергетику, металлургию, целлюлозно-бумажную промышленность, промышленность строительных и резинотехнических материалов в других регионах страны», - отметил Сергей Гапликов. Перспективным арктическим проектом является строительство волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) вдоль побережья Северного ледовитого океана, а также создание на территории Воркутинской опорной зоны дата-центра по сбору, хранению и передаче данных. Данные проекты позволят обеспечить создание современной информационно-коммуникационной инфраструктуры в Арктике. Реализация проектов по развитию опорных зон в Арктике требует значительных финансовых вложений. Поэтому одним из финансовых источников мог бы стать возврат 5% норматива зачисления НДПИ в региональный бюджет, что для Республики Коми дополнительно ежегодно составит более 3 млрд. рублей, или один годовой бюджет города Воркуты [За 2006-2016 гг. поступления от налога на добычу полезных ископаемых с территории Республики Коми в федеральный бюджет составили более 511 млрд. рублей. – прим.]. Сергей Гапликов предложил рассмотреть возможность внесения соответствующих изменений в статьи №50 и №56 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Глава Республики Коми коснулся также темы экологической безопасности арктических территорий. В частности, Сергей Гапликов рассказал о развитии брикетного производства на базе шламовых шахтных полей. Реализация проекта позволит обеспечить рынок энергоресурсами с низкой себестоимостью, а также сократить расходы промышленных предприятий и предприятий системы ЖКХ на энергетическое сырье. Руководитель региона предложил создать на федеральном уровне механизм финансовой поддержки мероприятий по ликвидации экологического ущерба, нанесённого окружающей среде в результате производственной деятельности в Арктике в предыдущие годы, учитывая ограниченные возможности государственной программы Российской Федерации «Охрана окружающей среды на 2012-2020 годы». Реализация этих мер, выразил уверенность Сергей Гапликов, позволит обеспечить комплексное и перспективное развитие как Воркутинской опорной зоны, так и всей российской Арктики. [1] В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 02 мая 2014 года территория муниципального образования городского округа «Воркута» включена в состав сухопутных территорий Арктической зоны Российской Федерации.