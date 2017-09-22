Болгарию и Республику Коми связывают по-настоящему братские отношения

Об этом заявил Глава Республики Коми Сергей Гапликов в ходе рабочей встречи с делегацией Республики Болгарии, которая посетила с визитом Сыктывкар. «Рад приветствовать вас на Коми земле. В этом году исполняется 50 лет со дня создания совместного российско-болгарского лесозаготовительного предприятия. Для нас это очень большое и знаковое событие, - приветствовал гостей Сергей Гапликов. - У Болгарии и Республики Коми сложились тесные связи в национальной политике, образовании и науке, туризме. И наш взаимный интерес, безусловно, необходимо развивать». «Именно связи между нашими народами являются основой нашего общего будущего. Ещё раз благодарю за тёплый приём и от всего сердца желаю, чтобы наши взаимоотношения развивались положительно», - сказал советник Президента Республики Болгарии Николай Копринков, поблагодарив Сергея Гапликова за приглашение посетить Республику Коми. Председатель Болгарского аграрно-промышленного союза Ангел Димов поделился воспоминаниями о начале 70-ых, когда он жил и работал в республике будучи первым представителем болгарского комсомола в Коми АССР. «Для меня Республика Коми была домом три года. Я очень рад, что удалось вновь приехать сюда полвека спустя. Много болгар надеются возобновить наше экономическое, научно-техническое и культурное сотрудничество. Мы готовы делиться знанием и опытом, совместными научными и практическими разработками. У нас есть желание импортировать древесину, есть и такие возможности. Болгарский аграрно-промышленный союз также может содействовать строительству теплиц и других предприятий на территории Коми», - отметил А.Димов. В ходе встречи также поднимались вопросы взаимодействия деловых кругов Болгарии и Республики Коми. Сегодня такая работа ведётся в рамках работы Клуба руководителей торгово-экономических миссий (отделов посольств) иностранных государств, аккредитованных в Москве, Постоянным представительством Республики Коми при Президенте Российской Федерации. Кроме того, обсуждались возможности развития туризма на территории обеих республик. В частности, делегаты из Болгарии проявили интерес к экологическому и арктическому туризму на территории Республики Коми.