Детский ясли-сад на 120 мест в селе Усть-Цильма будет достроен к концу октября

Об этом Главе Республики Коми Сергею Гапликову сообщил вице-президент ПАО «ЛУКОЙЛ», генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» и депутат Государственного Совета Республики Коми Александр Лейфрид. Напомним, строительство детского ясли-сада на 120 мест в селе Усть-Цильма началось в 2014 году и по графику должно было завершиться в июле 2016 года. С 1 февраля этого года работы на объекте были приостановлены. По информации администрации района, контракт с прежней подрядной организацией на строительство объекта был расторгнут 15 мая 2017 года. В отношении подрядчика возбуждено уголовное дело. В ходе рабочей поездки в Усть-Цилемский район Глава Республики Коми Сергей Гапликов дал поручение республиканским Минстрою и Минобрнауки взять на особый контроль строительство объекта и совместно с администрацией района принять исчерпывающие меры для его скорейшего завершения. К решению вопроса подключилось ООО «ЛУКОЙЛ-Коми». На завершение строительства объекта компания выделила 27 миллионов рублей из средств Соглашения о сотрудничестве между республикой и компанией «ЛУКОЙЛ». В настоящее время завершаются внутренние работы и обшивка фасадов, выполнена замена дренажной системы, подключено отопление. «Компания «ЛУКОЙЛ-Коми» оказала необходимую финансовую поддержку. Подрядчик на объект вышел. И в середине октября, крайний срок – 25 октября, детский сад будет полностью готов», - сообщил Александр Лейфрид. Депутат Государственного Совета Республики Коми также сообщил о восстановлении участка дороги на подъезде к селу Хабариха Усть-Цилемского района, который ежегодно размывается в период паводка. При финансовой поддержке компании «ЛУКОЙЛ-Коми» участок отремонтирован и укреплён дополнительными водопропускными трубами. «Александр Викторович, я искренне благодарю Вас за оперативную помощь в решении проблемных вопросов на территории Усть-Цилемского района. И динамика, с которой эти вопросы решены, лучше всего демонстрирует наши совместные усилия по улучшению жизни в отдельных территориях, особенно столь отдалённых как Усть-Цилемский. Я с огромным уважением отношусь к тому, какой вклад вносит компания в развитие нашего региона. Огромное Вам спасибо за это», - поблагодарил Глава Республики Коми Сергей Гапликов, выразив уверенность в продолжении партнёрских отношений компании и региона.