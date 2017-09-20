В Республике Коми создан организационный комитет по подготовке и проведению Чемпионата России по лыжным гонкам

Соревнования пройдут в Сыктывкаре с 23 марта по 1 апреля 2018 года. Распоряжением Правительства Республики Коми от 20 сентября 2017 года №433-р утверждён состав организационного комитета. Возглавил оргкомитет заместитель Председателя Правительства - министр сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми Анатолий Князев, осуществляющий в соответствии с распределением обязанностей координацию работы органов исполнительной власти Республики Коми по вопросам реализации государственной политики в области физической культуры, спорта. Ответственным за организацию и координацию деятельности по подготовке и проведению Чемпионата определено Министерство физической культуры и спорта Республики Коми. Ознакомиться с распоряжением Правительства Республики Коми от 20 сентября 2017 года №433-р в ближайшее время можно будет в разделе «Сетевое издание «Перечень правовых актов...» официального Интернет-портала Республики Коми.