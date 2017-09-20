Железнодорожная станция в Сыктывкаре станет современным транспортно-пересадочным узлом, а вокзал в Сосногорске переедет в новое здание

Вопросы реализации важных инфраструктурных проектов в рамках подготовки к столетию региона обсудили Глава Республики Коми Сергей Гапликов и начальник Северной железной дороги Валерий Танаев. Рабочая встреча состоялась сегодня в Сыктывкаре. Валерий Танаев [возглавил Северную железную дорогу 29 мая 2017 года – прим.] рассказал, что уже объехал станции железной дороги на территории Республики Коми, ознакомился с состоянием инфраструктуры, встретился с сотрудниками. Начальник СЖД также заверил, что компания готова выполнять все взятые на себя обязательства. В частности, к столетию республики планируется построить новое здание железнодорожного вокзала на станции Сосногорск. «Старое здание пойдёт под снос. В этом году мы заканчиваем проектирование. В следующем году начинаем строительство. Всё будет зависеть от того, когда получим разрешительные документы. В настоящее время нами рассматривается два варианта строительства вокзала», - отметил Валерий Танаев. Всего ОАО «РЖД» в 2017 году планирует инвестировать в развитие железнодорожной инфраструктуры на территории Республики Коми более 690 млн. рублей [в 2016 году инвестировано более 636 млн. руб. – прим.]. Прорабатывается вопрос реконструкции посадочной платформы и павильона в Эжвинском районе города Сыктывкара. На 2017 год запланирован капитальный ремонт вокзала в Сыктывкаре. По предложению Валерия Танаева обновлённое здание должно вписаться в концепцию архитектурного облика города, а сама станция в перспективе стать современным транспортно-пересадочным узлом республики. Для выработки предложений по реализации данного проекта предлагается организовать специальную рабочую группу, куда войдут представители Правительства региона и Северной железной дороги. Сергей Гапликов инициативу поддержал и предложил расширить повестку заседаний совместной рабочей группы: «Недавно мы встречались с председателем комитета Госдумы России по транспорту и строительству Евгением Москвичевым, обсудили с ним ряд вопросов, в том числе связанных с безопасностью железнодорожных переездов. Прошу ОАО «РЖД» и Северную железную дорогу при выделении средств на обустройство железнодорожных переездов поддержать наш регион и сформировать в рамках нашей совместной рабочей группы ряд заявок для участия в этой программе». «Это очень важный вопрос. В Республике Коми из 93 железнодорожных переездов всего 3 оборудованы средствами видеофиксации, 11 – с дежурным работником, 67 переездов имеют световую сигнализацию. Поэтому безусловно мы готовы поддержать», - ответил Валерий Танаев. В ходе рабочей встречи стороны также обсудили приоритетные направления развития железнодорожного транспорта, перспективы реализации проекта «Северный широтный ход», планы обновления подвижного состава, курсирующего в поездах пригородного сообщения, отдельные аспекты проекта соглашения между Правительством Республики Коми и ОАО «Российские железные дороги» о взаимодействии и сотрудничестве в области железнодорожного транспорта на 2018-2022 годы.