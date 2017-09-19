Международный туристский форум «Доступная Арктика» прошёл на высоком организационном уровне

Такую оценку дал Руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов, поблагодарив Главу Республики Коми Сергея Гапликова за постоянное внимание к теме Арктического туризма и отметив высокий уровень подготовки форума, который прошёл в Воркуте 18-19 августа. О. Сафронов также отметил, что «важным элементом Форума стало заседание Рабочей группы по туризму Совета Баренц-Евроарктического Региона (СБЕР) на завершающем этапе председательства Российской Федерации в Совете Баренц-Евроарктического Региона (СБЕР)». Глава Ростуризма пожелал руководителю региона успехов в реализации намеченных планов и выразил уверенность в продолжении конструктивного сотрудничества.