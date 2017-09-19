Международный туристский форум «Доступная Арктика» прошёл на высоком организационном уровне

19.09.2017   Новости Коми
Такую оценку дал Руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов, поблагодарив Главу Республики Коми Сергея Гапликова за постоянное внимание к теме Арктического туризма и отметив высокий уровень подготовки форума, который прошёл в Воркуте 18-19 августа. О. Сафронов также отметил, что «важным элементом Форума стало заседание Рабочей группы по туризму Совета Баренц-Евроарктического Региона (СБЕР) на завершающем этапе председательства Российской Федерации в Совете Баренц-Евроарктического Региона (СБЕР)». Глава Ростуризма пожелал руководителю региона успехов в реализации намеченных планов и выразил уверенность в продолжении конструктивного сотрудничества.

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