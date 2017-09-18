В селе Усть-Нем Усть-Куломского района открылся новый дом культуры

В торжественной церемонии принял участие Глава Республики Коми Сергей Гапликов, который находится сегодня с рабочей поездкой в Усть-Куломском районе. «Наши дети должны воспитываться в новых современных условиях, и именно для них мы строим и открываем такие «храмы культуры», где они могут заниматься творчеством и искусством. На сцене нового дома культуры ребята будут читать стихи, ставить спектакли, и, я уверен, в этих стенах вырастут молодые таланты, которые прославят нашу Коми землю и будут выступать на лучших театральных подмостках», - отметил глава региона, поздравляя сельчан с долгожданным открытием дома культуры. Здание – одноэтажное, выполнено из бруса. Общая площадь здания – 260 м². На реализацию проекта было выделено 11,3 млн. рублей, в том числе средства республиканского бюджета – 5,0 млн. рублей, средства местного бюджета – 5,7 млн. рублей, средства АО «Монди СЛПК» в рамках социального партнёрства – 0,6 млн. рублей. В построенном здании размещён филиал МБУ «Усть-Куломская централизованная клубная система» – Усть-Немский Дом культуры с залом вместимостью 80 мест, на базе которого будут проходить культурно-массовые мероприятия. Также в новом здании будет размещена библиотека. На базе Дома культуры и библиотеке будут организованы кружки и клубы по интересам для детей и взрослых. «Для населения это очень долгожданный объект, его ждали все. Я сама 14 лет проработала в старом здании, и, конечно, новое здание в сравнении с ним, как небо и земля, как разные полюса, - прокомментировала заведующая филиалом МБУ «Усть-Куломская централизованная клубная система» Нина Жикина. – Жители села очень любят концерты, будут ходить на них с удовольствием. С библиотекой мы тоже работаем дружно и сообща, проводим совместные мероприятия». Отметим, строительство комплекса началось ещё в 2013 году. Завершить объект в этом году поручил Глава Республики Коми Сергей Гапликов во время республиканского фестиваля современной коми национальной песни «Василей» в январе 2017 года.