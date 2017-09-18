Сергей Гапликов: «Развитие бизнеса позволяет вдохнуть новую жизнь в сельские территории»

В ходе рабочей поездки в Усть-Куломский район сегодня, 18 сентября, Глава Республики Коми Сергей Гапликов посетил в селе Усть-Нем новый цех по глубокой переработке леса. В феврале 2017 года при поддержке районной администрации местный предприниматель Николай Игнатов запустил в селе Усть-Нем производство погонажных изделий: построен цех, установлены 2 сушильные камеры для сушки пиломатериалов, закуплены новые станки. Часть затрат на приобретение оборудования предприниматель компенсировал за счёт средств субсидии районного бюджета в размере 2,8 миллиона рублей. Свою продукцию Н. Игнатов продает местному населению, а также в городе Сыктывкар. По словам предпринимателя, с начала реализации проекта он уже направил на экспорт в Корею 1400 кубометров сухого пиломатериала. На предприятии трудится 40 человек, к зиме планируется взять на работу ещё 20. Бизнесмен также регулярно оказывает помощь сельскому поселению: предоставляет на безвозмездной основе технику, горюче-смазочные материалы для решения вопросов местного уровня. Николай Игнатов отметил, что намерен и дальше развивать предприятие. Однако для максимальной загрузки даже имеющихся мощностей не хватает сырья в связи с отсутствием свободного лесного фонда для лесозаготовок в Усть-Куломском районе. «Такие предприниматели, как Николай Юрьевич Игнатов, сегодня развивают село, создают новые производства, новые рабочие места и, конечно, должны получать поддержку», - отметил Глава Республики и поручил региональному Минпрому совместно с администрацией района помочь предпринимателю в решении проблемы с нехваткой сырья, проработав варианты взаимодействия с крупными промышленными компаниями. ***Индивидуальный предприниматель Игнатов Н.Ю. занимается лесозаготовкой и лесопилением, а также розничной торговлей непродовольственными товарами и хлебопечением. Балансовая древесина реализуется АО «Монди СЛПК». Объем заготавливаемой древесины в период с октября 2016 г. по апрель 2017 г. составил 11 тыс. куб. м, в зимний период 2017-2018 гг. запланировано заготовить 35-40 тыс. куб. м.