Усть-Куломские дошколята будут учить правила дорожного движения в мобильном пешеходном городке

Сертификат на установку образовательного комплекта директору дошкольного учреждения вручил Глава Республики Коми Сергей Гапликов. Сегодня, в ходе рабочей поездки в муниципалитет, руководитель региона посетил новый корпус детского сада №1 в селе Усть-Кулом, который после реконструкции разместился в здании бывшей лыжной базы. Детский сад №1 в селе Усть-Кулом был построен в декабре 2013 года. Ввод в эксплуатацию современного учреждения на 120 мест тогда позволил существенно сократить в райцентре очередь в детские сады. Однако в связи с ростом рождаемости острая потребность в услугах дошкольного образования сохранилась. Весной этого года с учётом мнения местных жителей (по результатам интернет-голосования) было принято решение переоборудовать здание бывшей лыжной базы под новый корпус детского сада и разместить там дополнительные группы на 40 мест. Глава Республики Коми Сергей Гапликов инициативу усть-куломцев поддержал. Из республиканского бюджета на эти цели было направлено 6 миллионов рублей, ещё 2,2 миллиона рублей было выделено из муниципального бюджета. В ходе реконструкции проведена перепланировка помещений, установлены дополнительные эвакуационные выходы и система вентиляции, оборудован «тёплый пол», благоустроена детская площадка. Новый корпус открылся в сентябре. Глава Республики Коми Сергей Гапликов осмотрел уютные и комфортные для пребывания детей помещения, поздравил воспитанников и воспитателей детского сада с новосельем. Дошколята рассказали главе региона стихотворение и подарили памятный подарок – рисунок «Наш новый детский сад». Сегодня детский сад посещают 160 детей из села Усть-Кулом, - это ровно столько, на сколько рассчитано дошкольного учреждение.