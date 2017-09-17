Поздравление Главы Республики Коми с Днём работников леса

«Уважаемые работники и ветераны лесного комплекса Республики Коми! Поздравляю с профессиональным праздником – Днём работников леса! Республика Коми по праву считается одним из ключевых лесных регионов России. Общий запас древесины в регионе оценивается в 2,8 млрд. м3, причём более 80 % из них приходится на наиболее ценные хвойные породы: ели и сосны. На территории нашей республики находятся красивейшие девственные леса, которые без преувеличения являются лёгкими Европы. Все это накладывает на нас особую ответственность в плане охраны и воспроизводства лесов, а также рационального использования лесных богатств. От вашего профессионализма, ответственного отношения к делу, уважаемые работники лесного комплекса, во многом зависит, какими мы передадим наши лесные богатства последующим поколениям. Поэтому в профессиональный праздник хочу поблагодарить всех, кто оберегает наши леса, защищает их от пожаров, незаконных вырубок, занимается их воспроизводством. А также всех работников лесозаготовительных и деревоперерабатывающих предприятий, трудом которых вносится огромный вклад в обеспечение стабильности и развития экономики республики. Уверен, вместе нам по плечу решение самых серьёзных задач развития лесопромышленного комплекса региона. В их числе - увеличение объёмов лесозаготовки и переработки древесины на территории республики, развитие биотехнологий, биоэнергетики и лесохимии, привлечение инвестиций и открытие новых производств. Желаю всем работникам и ветеранам лесопромышленного комплекса крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, благополучия, успехов в работе на благо республики и её жителей!» Глава Республики Коми С.А. Гапликов