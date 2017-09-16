Работа по подготовке к зиме объектов электроэнергетики Республики Коми получила высокую оценку Федерального штаба

Об этом Главе Республики Коми Сергею Гапликову доложил заместитель Председателя Правительства – министр промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми Николай Герасимов. Совместное заседание Федерального штаба и штабов по обеспечению безопасности электроснабжения субъектов Северо-Западного федерального округа по вопросам подготовки субъектов электроэнергетики к работе в осенне-зимний период (ОЗП) 2017-2018 годов провёл в Архангельске заместитель Министра энергетики России, заместитель руководителя Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения Андрей Черезов. На совещании отдельно были рассмотрены вопросы технического состояния Воркутинской ТЭЦ-2. В частности, Андрей Черезов отметил, что «благодаря принятым мерам удалось повысить надежность работы оборудования Воркутинской ТЭЦ-2 и количество аварий на ней за 7 месяцев 2017 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года снизилось с 46 до 10. Реализация мероприятий II этапа плана мероприятий, направленных на поэтапное устранение недостатков и обеспечение нормативного технического состояния котельного и вспомогательного оборудования Воркутинской ТЭЦ-2 должна быть завершена до конца сентября 2017 года». «Из 111 задач, поставленных федеральным и региональным штабами, выполнено практически сто поручений. Остальные находятся в работе, мы их завершим в течении сентября. Особое внимание было уделено результатам проведения натурных испытаний по развороту «с нуля» генерирующего оборудования станций в Инте и Воркуте. Было предложено ориентировочно в конце сентября провести тренировку на объектах без остановки станций, - проинформировал заместитель Председателя Правительства Республики Коми. – Также я доложил федеральному штабу, что по снабжению углём Интинской ТЭЦ вопрос решён». На заседании Федерального штаба был поднят вопрос, связанный с ростом задолженности бюджетных организаций Воркуты по текущим платежам за электроэнергию, тепло и горячее водоснабжение. Глава Республики Коми Сергей Гапликов поручил взять ситуацию на особый контроль, подготовить график поэтапного погашения задолженности и согласовать его с поставщиком коммунальных услуг.