Сергей Гапликов: «Воспитание патриотов – приоритетная задача государства»

Об этом Глава Республики Коми заявил в ходе заседания Координационного совета по вопросам военно-патриотического воспитания. Руководитель региона подчеркнул, что патриотическое воспитание – это прежде всего целенаправленная системная государственная политика, реализация которой должна идти совместно с общественными, ветеранскими, молодёжными организациями, коллективами образовательных организаций. «Сегодня на федеральном уровне идёт выстраивание системы патриотического воспитания. И с точки зрения защиты национальных интересов страны эта работа приобретает ключевое значение. Мы понимаем, что должна быть идеология патриотического воспитания. Её точно обозначил Президент России Владимир Путин: «У нас нет никакой другой объединяющей идеи, кроме патриотизма», - заявил Сергей Гапликов. Глава региона подчеркнул важность создания единой системы патриотического воспитания в Республике Коми. Для достижения этой цели необходимо решить ряд приоритетных задач: собрать и распространить лучшие практики в сфере патриотического воспитания детей и молодёжи, активизировать и повышать интерес молодёжи к изучению истории Отечества, в том числе военной, вовлекать заинтересованных и активных молодых людей в организацию и проведение мероприятий и проектов по патриотическому воспитанию на всех уровнях. В качестве успешной практики глава региона привёл работу с молодёжью в Усинске: «При поддержке администрации и предприятий открылся молодёжный центр. Молодые люди имеют возможность реализовать свои проекты. Они предлагают идеи для широкого внедрения и охотно участвуют в общественных мероприятиях, делают много полезных дел, - прокомментировал Сергей Гапликов. – Этот год мы назвали Годом добрых дел. Вот и проанализируем в конце года, какие инициативы были внедрены, какие добрые дела сделаны». Кроме того, Сергей Гапликов заявил о необходимости формирования сообщества экспертов в сфере патриотического воспитания, куда должны войти представители ветеранских организаций, военных комиссариатов, воинских частей, ДОСААФ, патриотически настроенные деятели культуры и искусства, а также активные и неравнодушных люди. «От того, как мы выстроим работу по патриотическому воспитанию молодёжи, во многом зависит, как будет развиваться наша республика. Мы сегодня работаем для молодёжи, которой завтра жить и работать здесь, - подчеркнул глава республики. – Школа сегодня должна стать центром вовлечения в процесс воспитания патриотизма». Сергей Гапликов поручил заместителю председателя Правительства – министру образования, науки и молодёжной политики региона Наталье Михальченковой провести анализ и представить полную информацию, как в образовательных учреждениях организована работа по взаимодействию школ с ветеранами Великой Отечественной войны, по приглашению их на встречи, классные часы, уроки мужества. Также глава региона дал поручение всем заинтересованным ведомствам представить предложения по проведению в Республике Коми конкурса-смотра военно-патриотических клубов. В ходе заседания Сергей Гапликов по просьбе начальника генштаба Минобороны России Валерия Герасимова поздравил Военного комиссара Республики Коми Дмитрия Федина с успешным выступлением на IV Всеармейском фестивале «Армия России – 2017» и вручил ему благодарственное письмо.