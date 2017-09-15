С 15 сентября 2017 года Система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» Республика Коми (Система-112) введена в постоянную эксплуатацию

Данное решение утверждено распоряжением Правительства Республики Коми от 14 сентября 2017 года №422-р. Решение о вводе Системы-112 принято по итогам государственных приёмочных испытаний в соответствии с приказом Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации «Об использовании единого номера «112» на территории Республики Коми в целях обеспечения вызова экстренных оперативных служб пользователями услуг». Напомним, что Система-112 функционирует на территории Республики Коми в режиме опытной эксплуатации с декабря 2016 года. Ежемесячно операторами обрабатывается порядка 30000 обращений по единому номеру «112». Также с 15 сентября 2017 года вводится в эксплуатацию автоматическое и автоматизированное взаимодействие Системы-112 Республики Коми и системы ЭРА-ГЛОНАСС [i] (российская Государственная система экстренного реагирования при авариях). Автоматическое взаимодействие предполагает передачу в Систему-112 информации о дорожно-транспортном происшествии в том случае, когда происходит значительное повреждение транспортного средства со срабатыванием соответствующих датчиков удара. Автоматизированное взаимодействие – при ручном вызове из автомобиля путём нажатия кнопки SOS. В составе Системы-112 Республики Коми функционирует 2 Центра обработки вызовов, расположенных в Сыктывкаре и Ухте, к которым подключено 91 автоматизированное рабочее место сотрудников служб экстренного реагирования, расположенных в 20 муниципальных образованиях Республики Коми. Операторами центров обработки вызовов Системы-112 ежемесячно обрабатывается порядка 33 тысячи звонков. Система-112 является территориально-распределённой автоматизированной информационно-управляющей системой, задачами которой являются: - приём по номеру «112» вызовов (сообщений о происшествиях; - получение от оператора связи сведений о местонахождении лица, обратившегося по номеру "112", и (или) абонентского устройства, с которого был осуществлён вызов (сообщение о происшествии), а также иных данных, необходимых для обеспечения реагирования по вызову (сообщению о происшествии); - анализ поступающей информации о происшествиях; - направление информации о происшествиях, в том числе вызовов (сообщений о происшествиях), в дежурно-диспетчерские службы экстренных оперативных служб в соответствии с их компетенцией для организации экстренного реагирования; - обеспечение дистанционной психологической поддержки лицу, обратившемуся по номеру "112". Техническим оператором Системы-112 определено государственное автономное учреждение Республики Коми «Центр информационных технологий» (ГАУ РК «ЦИТ»), которое выполнило роль интегратора системы на территории Республики Коми. В настоящее время ГАУ РК «ЦИТ» занимается её совершенствованием, организует техническое оснащение и техническую поддержку программного и аппаратного обеспечения Системы-112, осуществляет контроль функционирования всех подсистем Системы-112, обеспечивает организацию и эксплуатацию сети связи и передачи данных Системы-112, в том числе каналов связи Системы-112 между элементами Системы-112 и дежурно-диспетчерскими службами экстренных оперативных служб. [i] Государственная автоматизированная информационная система «ЭРА-ГЛОНАСС» Обеспечивает оперативное получение информации о дорожно-транспортных и об иных происшествиях на автомобильных дорогах в Российской Федерации, ее обработку, хранение и передачу в экстренные оперативные службы, а также доступ к этой информации государственных органов, органов местного самоуправления, должностных лиц, юридических лиц, физических лиц (пункт 1 статьи 2 Федерального закона Российской Федерации от 28 декабря 2013 г. № 395-ФЗ «О Государственной автоматизированной информационной системе «ЭРА-ГЛОНАСС»). С 1 января 2017 года вступило в силу требование об обязательном оснащении всех пассажирских и грузовых транспортных средств, впервые выпускаемых в обращение на территории Евразийского экономического союза, устройствами (системами) вызова экстренных оперативных служб. http://aoglonass.ru/gais-ehra-glonass/