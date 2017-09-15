В Эжвинском районе Сыктывкара появился современный автогородок для обучения детей правилам безопасности дорожного движения

В торжественной церемонии принял участие Глава Республики Коми Сергей Гапликов. Руководитель региона поздравил воспитанников специальной школы-интерната №3 с открытием уникальной специализированной площадки, пожелав им новых полезных знаний и бережного отношения к подарку, полученному в рамках проекта «К движению без ограничений!» от Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. «Нам действительно очень повезло, что проект, задуманный Фондом поддержки детей в трудной жизненной ситуации, реализован на территории Республики Коми, в Эжвинском районе Сыктывкара, - отметил Глава республики. – Дорогие ребята, я прошу вас очень бережно относиться к тому, что создаётся для вашей же пользы, для вашей безопасности. Чтобы этой площадкой могли пользоваться и те, кто спустя много лет будут учиться здесь после вас. Ещё раз поздравляю вас с появлением такого чудесного городка! Желаю вам яркого детства, незабываемых эмоций и долгих счастливых лет жизни!» Глава республики поблагодарил руководство Фонда и социальных партнёров за поддержку, а сотрудников школы-интерната – за благородный труд, воспитание и адаптацию детей к взрослой самостоятельной жизни. В рамках проекта по социально-средовой реабилитации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в ГОУ РК «Специальная (коррекционная) школа-интернат № 3 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей г.Сыктывкара» открылся также автокласс, оборудованный электрифицированными стендами, проектором с экраном, тренажёром, имитирующим виртуальную реальность, различным игровым оборудованием и обставленный специализированной мебелью. В ходе рабочей поездки в Эжвинский район Сыктывкара Глава Республики Коми Сергей Гапликов посетил ряд профессиональных образовательных организаций, ведущих подготовку специалистов для лесопромышленной отрасли региона. В Сыктывкарском лесопромышленном техникуме руководителю продемонстрировали лабораторию подготовки специалистов лесозаготовительных машин и механизмов, в том числе: столярные мастерские, кабинеты профобучения и подготовки по профессии «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей». В Сыктывкарском целлюлозно-бумажном техникуме Глава Республики Коми осмотрел кабинет-лабораторию «Технологии производства комплексной переработки древесины», учебный центр профессиональных квалификаций по теплотехнике и мастерскую по электромонтажу. Сергей Гапликов также пообщался со студентами и преподавателями техникумов, высоко оценив качество подготовки будущих специалистов для лесной отрасли Республики Коми.