Сергей Гапликов: «Лесная промышленность должна стать одной из основных точек экономического роста республики»

В преддверии профессионального праздника Глава Республики Коми Сергей Гапликов поздравил работников и ветеранов лесной отрасли. Торжественная церемония состоялась сегодня в Сыктывкаре. «Уважаемые друзья, уважаемые работники и ветераны лесной отрасли! От всей души поздравляю вас с наступающим Днём работников леса! Мы гордимся нашей республикой и её лесными богатствами. Наш регион по праву называют «лёгкими Европы» - лесными массивами республики вырабатывается 15% кислорода, которым дышит практически вся Европа. Девственные леса Республики Коми — первый российский объект, включённый в 1995 году в список Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО. И это накладывает на нас дополнительную ответственность по сохранению нашего главного богатства. Искренне рад видеть в этом зале наших дорогих ветеранов – тех, кто многие годы верой и правдой служил нашему лесу, кто без леса не представляет свою жизнь, чьими усилиями формировался потенциал лесопромышленного комплекса республики. Ещё вначале ХIХ века уроженец Корткероса, купец первой​ гильдии, основатель Печорской торгово-промышленной компании Василий Николаевич Латкин ставил на первое место в развитии экономики Коми края разработку лесных богатств. У республики большие перспективы по привлечению инвестиций в лесную отрасль. Наш регион по праву считается одним из самых привлекательных в этой сфере. Потенциал лесных ресурсов республики ещё не полностью востребован. За последние несколько лет у нас увеличились объёмы заготовки. Из 33 миллионов кубометров, которые мы ежегодно можем заготавливать, мы заготавливаем всего лишь четверть. И хотя есть куда ещё расти, к этому вопросу мы подходим взвешенно. Сегодня мы занимаемся развитием технологий глубокой переработки, развитием биотехнологий, биоэнергетики и лесохимии. Зарубежные партнёры, несмотря ни на какие санкции, с удовольствием приезжают к нам, обсуждают проекты, перспективы, в том числе и внедрение современных технологий по глубокой переработке леса. В этом вопросе нам активно помогает Союз лесопромышленников и лесоэкспортёров России [С.А.Гапликов является членом Президиума Союза лесопромышленником и лесоэкспортеров России – прим.]. На этой площадке проходит экспертиза лесного законодательства, привлечение инвестиций в лесопромышленный комплекс, рассматриваются вопросы развития и повышения эффективности лесного экспорта. Наша республика постоянно участвует в международных выставках, организуемых Союзом, в прошлом году мы провели в Сыктывкаре чемпионат России «Лесоруб-2016», и доказали, что лесорубы из Коми – лучшие. Мы претендуем на проведение международного чемпионата, и для этого у нас есть все необходимые возможности. Уверен, вместе мы реализуем ещё не один серьёзный проект. Благодарю за преданность делу всех, кто находятся сегодня в этом зале, кто охраняет и приумножает лесные богатства, кто их перерабатывает. Труд каждого из вас приносит большую пользу республике. С праздником!», - поздравил работников леса Глава Республики Коми Сергей Гапликов. Глава региона вручил государственные награды отличившимся работникам лесного комплекса и ветеранам отрасли. Указом Главы Республики Коми за заслуги перед Республикой Коми почётное звание «Заслуженный работник Республики Коми» присвоено: Иванову Павлу Петровичу – лесничему (старшему государственному инспектору по охране леса) – руководителю Часовского участкового лесничества государственного учреждения Республики Коми «Сыктывдинское лесничество»; Указами Главы Республики Коми за многолетнюю плодотворную работу, направленную на благо Республики Коми, Почётной грамотой Республики Коми награждены: Будгинас Александр Альгирдо – старший наладчик деревообрабатывающего оборудования общества с ограниченной ответственностью «Сыктывкарский фанерный завод»; Чернятьев Олег Иванович – начальник цеха приготовления химикатов производства бумаги акционерного общества «Монди Сыктывкарский ЛПК»; Чулухадзе Сергей Анатольевич – оператор производства древесной массы из щепы цеха полуфабрикатов высокого выхода акционерного общества «Монди Сыктывкарский ЛПК»; Шишкина Светлана Анатольевна – мастер смены участка тепломеханического оборудования службы организации технического обслуживания оборудования энергетического производства акционерного общества «Монди Сыктывкарский ЛПК»; Распоряжениями Главы Республики Коми за заслуги в развитии лесной отрасли и многолетнюю добросовестную работу звание «Почётный лесовод Республики Коми» присвоено: Осиповой Ларисе Валентиновне – инженеру по лесопользованию 1 категории государственного учреждения Республики Коми «Прилузское лесничество»; Федосеевой Ольге Михайловне – инженеру по лесовосстановлению 1 категории государственного учреждения Республики Коми «Сторожевское лесничество», Корткеросский район; Филиппову Александру Андреевичу – леснику Ижемского участкового лесничества государственного учреждения Республики Коми «Ижемское лесничество»; за заслуги в области лесной промышленности и многолетнюю добросовестную работу звание «Почётный работник лесной промышленности Республики Коми» присвоено: Безносиковой Елене Васильевне – начальнику смены (бригадиру) общества с ограниченной ответственностью «Сыктывкарский лесопильно-деревообрабатывающий комбинат»; Коваль Ольге Викторовне – починщику шпона 4 разряда участка обработки шпона общества с ограниченной ответственностью «Жешартский ЛПК», Усть-Вымский район; Коростелеву Виктору Ивановичу – инженеру-конструктору общества с ограниченной ответственностью «Сыктывкарский лесопильно-деревообрабатывающий комбинат»; Лапкину Александру Павловичу – клеевару общества с ограниченной ответственностью «Сыктывкарский фанерный завод»; Милютиной Ольге Владимировне – начальнику участка по приготовлению смол общества с ограниченной ответственностью «Жешартский ЛПК», Усть-Вымский район; Прокопьевой Ольге Валентиновне – начальнику службы качества общества с ограниченной ответственностью «Сыктывкарский фанерный завод»; Рощину Андрею Юрьевичу – начальнику цеха готовых изделий общества с ограниченной ответственностью «Сыктывкарский лесопильно-деревообрабатывающий комбинат»; за добросовестное исполнение должностных обязанностей знаком отличия «За безупречную службу Республике Коми» награждены: Попова Светлана Николаевна – заместитель главного бухгалтера государственного учреждения Республики Коми «Сыктывдинское лесничество»; Сергеев Александр Михайлович – инженер по охране и защите леса 1 категории государственного учреждения Республики Коми «Прилузское лесничество»; Хозяинов Александр Геннадьевич – начальник Печорского авиаотделения государственного автономного учреждения Республики Коми «Коми региональный лесопожарный центр», город Сыктывкар; за многолетнюю добросовестную и эффективную работу знаком отличия Республики Коми «Трудовая доблесть» награждены: Абдурманов Вадим Анатольевич – механик погрузочного участка общества с ограниченной ответственностью «Лузалес», город Сыктывкар; Селяков Владимир Артурович – крановщик 5 разряда участка биржи сырья общества с ограниченной ответственностью «Жешартский ЛПК», Усть-Вымский район; Шиловский Дмитрий Владимирович – машинист автогидроподъёмника транспортного цеха общества с ограниченной ответственностью «Жешартский ЛПК», Усть-Вымский район; Распоряжениями Главы Республики Коми Благодарность Главы Республики Коми объявлена: Ахмедовой Анжелике Францевне – начальнику склада готовой продукции общества с ограниченной ответственностью «Сыктывкарский лесопильно-деревообрабатывающий комбинат»; Будяковой Раисе Юрьевне – главному бухгалтеру общества с ограниченной ответственностью «Жешартский ЛПК», Усть-Вымский район; Бушковскому Владиславу Игоревичу – ведущему инженеру-технологу общества с ограниченной ответственностью «Сыктывкарский фанерный завод»; Бычкову Дмитрию Алексеевичу – начальнику отдела автоматизированных систем управления общества с ограниченной ответственностью «СевЛесПил», город Сыктывкар; Гондюхину Александру Федоровичу – начальнику отдела капитального строительства общества с ограниченной ответственностью «Сыктывкарский фанерный завод»; Даранкевич Татьяне Александровне – старшему диспетчеру автомобильного транспорта общества с ограниченной ответственностью «Лузалес», город Сыктывкар; Елину Михаилу Владимировичу – лесничему (старшему государственному инспектору по охране леса) – руководителю Объячевского участкового лесничества государственного учреждения Республики Коми «Прилузское лесничество»; Конюхову Александру Владимировичу – заместителю генерального директора по производству – главному технологу общества с ограниченной ответственностью «СевЛесПил», город Сыктывкар; Фролову Александру Анатольевичу – мастеру смены цеха лесопиления общества с ограниченной ответственностью «СевЛесПил», город Сыктывкар; Шустикову Игорю Ивановичу – начальнику лётно-производственного отдела государственного автономного учреждения Республики Коми «Коми региональный лесопожарный центр», город Сыктывкар.