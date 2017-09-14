Сергей Гапликов: «Права и законные интересы жителей Республики Коми находятся под надёжной защитой органов прокуратуры»

Глава Республики Коми Сергей Гапликов провёл рабочую встречу с заместителем Генерального прокурора Российской Федерации Александром Гуцаном, на которой обсуждались вопросы соблюдения и защиты прав граждан, профилактики преступности, противодействия коррупции. В ходе встречи руководитель региона поблагодарил руководство прокуратуры за конструктивное взаимодействие с исполнительными органами республики. Руководитель региона также принял участие в торжественных мероприятиях по случаю открытия обновлённого здания прокуратуры республики, а также установки памятного знака работникам прокуратуры Республики Коми, посвятившим себя служению Отечеству и Закону, и закладки капсулы времени с посланием прокурорским работникам будущих поколений. В ходе реконструкции здания региональной прокуратуры к бывшему двухэтажному корпусу надстроены два этажа и возведён дополнительный четырёхэтажный корпус, построены гаражи для транспорта, выполнено благоустройство прилегающей территории. Всего в эксплуатацию введено дополнительно более 2100 квадратных метров площадей. «Новое благоустроенное здание прокуратуры Республики Коми станет достойным рабочим местом для тех, кто преданно служит закону. Здесь созданы все необходимые условия для решения ваших профессиональных задач. И люди, которые будут приходить сюда и обращаться к вам за помощью, будут чувствовать себя комфортно и уютно. Я поздравляю вас с этим событием и желаю успехов в защите законных интересов жителей Республики Коми», - отметил Сергей Гапликов. В торжественной обстановке у памятного знака молодые специалисты прокуратуры республики приняли Присягу прокурора и получили первоначальные классные чины.