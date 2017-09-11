В Республике Коми появится Экспертный совет по развитию образования

Совещательный, негосударственный и некоммерческий коллегиальный орган создаётся при Правительстве Республики Коми для обеспечения независимой экспертизы проектов правительственных решений в сфере образования, а также подготовки для рассмотрения Председателем Правительства экспертных инициатив, которые могут лечь в основу таких решений. «Экспертный совет станет важным слагаемым системы «Открытого правительства», реализующим один из её основополагающих принципов — вовлеченность экспертного сообщества в выработку и реализацию государственных решений. Эта вовлеченность позволяет обеспечить их всестороннюю проработку, выбрать наиболее приемлемые для всех и эффективные варианты действий», - отметила Наталья Михальченкова. Основными задачами Экспертного совета станут: обеспечение участия экспертного сообщества в процессе подготовки и реализации решений Правительства Республики Коми (в сфере образования), предоставление Правительству Республики Коми своевременной и качественной экспертизы по рассматриваемым им вопросам; формирование вопросов актуальной с точки зрения экспертного сообщества повестки дня — для обсуждения с председателем Правительства Республики Коми и, по его поручению, — с региональными министерствами и ведомствами, исполнительно-распорядительными органами местного самоуправления. Планируется, что в состав Экспертного совета, прежде всего, войдут известные в регионе представители отрасли образования, отличившиеся в профессиональной деятельности, добившиеся высоких показателей в труде, имеющие высшую квалификационную категорию, награждённые ведомственными и государственными наградами. Желающие работать в составе Экспертного совета могут подать заявку здесь: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGh3WUwaTIGJZ5dVHkiHsXabePqEVc_kp2TEMS2gv8r7ZITQ/viewform