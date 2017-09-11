В Республике Коми проведён глубокий анализ качества образования школьников

О результатах анализа по итогам прошедшего учебного года Главе Республики Коми Сергею Гапликову доложила заместитель Председателя Правительства – министр образования, науки и молодёжной политики Республики Коми Наталья Михальченкова. В ходе данной работы, проведённой по поручению Главы Республики Коми в целях повышения эффективности отрасли образования, были изучены результаты международных и национальных исследований качества образования, всероссийских проверочных работ, а также государственной итоговой аттестации (ГИА) в 9-ых и 11-ых классах за последние 3 года. По итогам анализа региональной системы оценки качества образования по каждому муниципалитету сделаны соответствующие выводы, проведены консультации с главами муниципалитетов, их заместителями, курирующими сферу образования. Кроме того, проведён отдельный качественный анализ результатов обучения в каждой школе Республики Коми. Глава Республики Коми Сергей Гапликов поручил ввести критерий оценки уровня культуры образовательного процесса в школах. При этом наиболее успешный опыт и лучшие образовательные практики должны быть изучены и транслированы на всю систему общего образования республики. «Чтобы каждый директор мог посмотреть эту информацию, оценить, сравнить, посмотреть, в какой части есть недоработки по его школе, каких успехов добились остальные образовательные учреждения. Это в какой-то степени может и подстегнуть наши учебные заведения стать лучше, повысить качество образования», - отметил Сергей Гапликов. «Мы разместим информацию о результатах деятельности муниципальных систем образования на портале «Открытое образование». По итогам анализа проведены предметные совещания с освещением проблемных вопросов по каждой школе и даны поручения. В первую очередь, это устранение профессиональных дефицитов учителей, в том числе через работу учебно-методических объединений и оказание адресной помощи педагогам в системе повышения квалификации», - доложила Наталья Михальченкова. Глава Республики Коми поручил ввести новые оценочные показатели руководителей муниципальных образований по всей системе образования, а также разработать дополнительные стимулирующие механизмы для муниципалитетов, в которых преобладающая часть образовательных учреждений демонстрируют высокое качество образования. «На совещании с педагогами в Сторожевске мы приняли решение о проведении среди сельских школ нового республиканского конкурса имени Александра Католикова. Я предлагаю и в рамках этого конкурса тоже учитывать все критерии оценки: и по качеству образования, и по уровню культуры образовательного процесса, и по организации трудового воспитания, - заявил Сергей Гапликов. - Если мы всё это проанализируем, то сможем прийти к полному пониманию, что сегодня происходит в действительности в наших школах, и что даёт учёба нашем молодому поколению».