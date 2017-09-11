Сергей Гапликов: «Самая важная задача всех уровней власти — слышать каждого жителя республики»

Глава Республики Коми обсудил с Председателем Государственного Совета Республики Коми Надеждой Дорофеевой повестку осенней сессии. В ходе рабочей встречи руководитель региона обратил особое внимание на ряд законопроектов, касающихся вопросов здравоохранения, финансовой поддержки муниципалитетов, реализации избирательного права граждан. Всего на рассмотрение в Госсовет республики на сегодняшний день внесено 17 законопроектов. В частности, проектом закона «О внесении изменений в Закон Республики Коми «О некоторых вопросах в сфере охраны здоровья граждан в Республике Коми» предлагается дополнительно установить ряд положений в порядок проведения оценки последствий принятия решений о реконструкции, модернизации, изменении назначения или о ликвидации объектов государственной собственности в сфере охраны здоровья населения. Глава Республики Коми Сергей Гапликов предложил при обсуждении данного законопроекта ознакомиться с уже имеющейся законодательной практикой в других субъектах Российской Федерации. «Не всегда при проведении, в том числе и оптимизации сети учреждений, количественные показатели соответствуют качественным. Такие вопросы требуют более углублённой проработки на уровне экспертов и врачей, знающих эти вопросы досконально, - обратил внимание Сергей Гапликов. - Я также прошу депутатский корпус активнее включаться в работу консультативных советов при органах государственной власти, подключаться к работе над законопроектами на самом начальном этапе, и совместно с экспертами оценивать последствия принимаемых решений, опираясь, в том числе и на общественное мнение». На осенней сессии депутаты Госсовета рассмотрят также изменения в Закон Республики Коми «О Фонде финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) в Республике Коми». Сергей Гапликов подчеркнул, что данный законопроект имеет особую значимость для формирования республиканского бюджета на 2018-2020 годы. «Мы с Вами, как никто другой, понимаем, что непростая финансовая ситуация обязывает к принятию жёстких бюджетных ограничений. Но при этом мы должны сохранить уровень ранее принятых социальных обязательств. Это очень важная задача, - отметил глава региона. - Прошу депутатский корпус активно включиться в важный процесс формирования республиканского бюджета совместно с Минфином Республики Коми и отраслевыми министерствами. Нужно заблаговременно, ещё до рассмотрения параметров бюджета на сессии, выверить расходные обязательства с возможностями доходов бюджета во избежание наращивания дефицита и долговой нагрузки на региональный бюджет». «При подготовке к ноябрьскому заседанию мы уже провели встречу с Министром финансов Республики Коми Галиной Рубцовой по параметрам республиканского бюджета на 2018 и последующие годы. Запланированы рабочие совещания по обсуждению республиканских целевых программ, – проинформировала Надежда Дорофеева. – При формировании бюджета депутаты будут отстаивать интересы жителей республики». Сергей Гапликов также призвал депутатов Государственного Совета республики активнее взаимодействовать с народными избранниками муниципального уровня: «Перед нами всегда стоит общая и самая важная задача - слышать каждого жителя республики. Мы вместе должны держать руку на пульсе, максимально оперативно пытаться решить насущные вопросы. Быть открытыми, честными. Людям нужны внимание, поддержка и забота со стороны всех органов власти как регионального уровня, так и муниципального. Поэтому нам надо работать сообща, каждодневно повышая уровень доверия к власти».