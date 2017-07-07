Сергей Гапликов поддержал инициативу по созданию в Коми регионального молодежного патриотического движения

В ходе рабочей поездки в Ухтинский район Глава Республики Коми Сергей Гапликов посетил республиканский молодежный форум «Инноватика: Крохаль» и пообщался с его участниками. Идею создания в республике регионального молодежного патриотического движения озвучил председатель совета волонтерских объединений Ухтинского государственного университета Анатолий Чемезов. Он отметил, что у молодежи сегодня зачастую нет четкого понимания, куда идти и что делать, отчего появляется желание искать возможности самореализации за пределами малой Родины. По словам Анатолия Чемезова, молодые люди могли бы внести свой вклад в развитие республики, в частности, принимая участие в отраслевых экспертных советах и представляя там свои предложения. «Мы бы также хотели, чтобы в нашей республике появилось Региональное молодежное патриотическое движение, чтобы политика приходила в головы молодых людей через их реальное участие в ней», - заявил Анатолий Чемезов. Глава согласился с молодым человеком и поручил региональному Минобрнауки и Правительству Республики Коми проработать этот вопрос. В ходе общения Сергей Гапликов ответил также на вопросы о жизненной мотивации, литературных предпочтениях, о трудоустройстве и досуге молодежи. Говоря о приближающемся 100-летии республики [в 2021 году – прим.], руководитель региона заявил, что очень рассчитывает на молодежь, их инициативы и проекты, чтобы достойно встретить юбилей родного края. Глава региона обсудил с участниками форума и роль республики в развитии Севера и России. Сергей Гапликов подчеркнул, что видит Республику Коми как глобальный транспортный, интеллектуальный, организационный хаб для реализации природных запасов Приарктического региона и формирования нового Северного морского пути. *** Форум «Инноватика: Крохаль» проходит в республике уже в седьмой раз. В этом году площадки форума разработаны в соответствии с основными направлениями работы государственной молодежной политики. Каждая из площадок отвечает потребностям молодежи, даёт им необходимые компетенции и инструменты для дальнейшего личного и профессионального развития в рамках того или иного направления. Работа ведется в восьми различных направлениях, таких как «Молодежные медиа», «Кадры государственной молодежной политики», «Технопарк», «Волонтерство», «Патриотизм», «Творчество», «Молодежное самоуправление», «Ты – предприниматель». Сквозная тема форума в этом году – Год экологии в России. В рамках данной темы на форуме прошла акция по вторичному использованию пластиковых крышек, которым нашли необычное применение при создании арт-объекта, а также проведены лекции по экологической тематике.