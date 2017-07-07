Ведущие скульпторы России представили Сергею Гапликову свои проекты к 100-летию Республики Коми

В ходе рабочей поездки в Ухтинский район посетил скульптурный симпозиум «Север в трёх измерениях». Творческий проект реализуют скульпторы из Москвы, Санкт-Петербурга и Сыктывкара. За три недели они создадут десять скульптур из мрамора, гранита и современных материалов, которые в виде экспозиции украсят Набережную Газовиков в Ухте. Отдельные скульптурные памятники будут установлены на территории православного храма «Новомучеников и исповедников Российских, в земле Коми Просиявших» и на Комсомольской площади. Все работы будут посвящены Северу во всех его ипостасях. Городская экспозиция станет уникальным туристским объектом и зоной отдыха горожан, площадкой для творческих экспериментов молодых художников, дизайнеров, артистов и музыкантов. Участники поблагодарили за приглашение, отметив высокий уровень организации симпозиума. «Спасибо вам за организацию. В других городах, даже в Санкт-Петербурге, симпозиумы уже не проводят. А здесь вот ещё можно собраться!» - выразил благодарность скульптор из Санкт-Петербурга Борис Сергеев. Глава Республики Коми Сергей Гапликов пожелал участникам успехов и творческого вдохновения. «Это очень важно, что крупный бизнес не только помогает творческим людям самореализоваться, но и создаёт комфортные условия для проживания. И это здорово, что созданными на этом симпозиуме произведениями искусства вскоре смогут любоваться все жители Ухты», - отметил глава региона. Среди эскизов работ, которые предстоит создать скульпторам, Сергей Гапликов отметил эскизы скульптур «Святых благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских» Бориса Сергеева, «Романтиков» Ильи Мишанина и «Северный цветок» Александра Выборова. Напомним, организовать празднование 100-летия образования Республики Коми в 2021 году распорядился Владимир Путин. Соответствующий указ № 533 президент Российской Федерации подписал 27 октября 2015 года.