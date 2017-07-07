Глава Республики Коми проинспектировал дорожно-ремонтные работы в Ухте

В рамках рабочего визита в муниципалитет Сергей Гапликов объехал ремонтные участки и проверил качество проводимых работ. Руководитель администрации города Магомед Османов проинформировал, что дорожная кампания в Ухте началась в конце июня с наступлением устойчивой летней погоды. «В частности, на проблемных участках двух городских проспектов – Ленина и Космонавтов – работы уже идут полным ходом. Запланированы капитальные работы на проспекте Космонавтов, набережной Газовиков, 30 лет Октября. План дорожных работ формировался при участии депутатов горсовета и полученных наказов от жителей», - рассказал М. Османов. Всего в этом году на капитальный ремонт дорог, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов и ремонт улиц предусмотрено 159 миллионов рублей. Это средства республиканского бюджета в размере 129 миллионов рублей, в том числе грант Главы региона Сергея Гапликова 20 миллионов рублей, и средства городского бюджета (30 миллионов рублей). В рамках дорожной кампании планируется привести в нормативное состояние участки улично-дорожной сети и дворовых территорий общей площадью свыше 100 тыс. м2. Руководитель администрации Ухты подчеркнул, что особое внимание уделяется замене и установке «лежачих полицейских», ремонту ливневых колодцев и канализации. Для восстановления небольших участков дорог, не попавших в этом году под капитальный ремонт, после специальной переработки используется старая асфальтная крошка, срезанная с ремонтируемых участков. «Контролируйте график и качество дорожно-ремонтных работ. Необходимо охватить максимальное число дорог, нуждающихся в ремонте, и привести их в должное состояние, чтобы у ухтинцев не было претензий к состоянию дорожной сети», - подчеркнул Глава республики Сергей Гапликов.