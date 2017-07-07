Сергей Гапликов посетил ведущее сельхозпредприятие Ухты

В рамках визита в северную жемчужину Глава Республики Коми осмотрел производственные цеха племхоза «Ухта 97» и пообщался с коллективом предприятия. ООО Племхоз «Ухта 97» занимается производством молока, мяса, переработкой молока, является племенным заводом по разведению Холмогорской породы. Продукция реализуется через собственную торговую сеть (2 торговых тонара, 1 автолавка), а также поставляется в 30 розничных магазинов, организации общепита, бюджетные учреждения Ухты и Сосногорска. В 2016 году объём выручки от реализованной продукции составил 75,4 млн. рублей [116,8 % к уровню 2015 года – Прим.]. Предприятие имеет отделения «Югер» и «Ярега», 2 типовых коровника и 3 телятника, 40 ед. тракторной и автотранспортной техники, в наличии косилки, сеялки, кормоуборочные комбайны отечественного и импортного производства. Поголовье крупного рогатого скота – свыше 900 голов, в том числе 402 головы коров. В 2016 году произведено 1,9 тыс. тонн молока. При этом организацию отличает высокая продуктивность коров – 4696 кг [на 7,9% больше, чем по в среднем по республике – Прим.]. В хозяйстве работает свыше 100 человек Среднемесячная заработная плата по организации составляет около 26 тыс. рублей. При этом рабочих кадров не хватает – конкуренцию составляют крупные промышленные предприятия, предлагающие соискателям более выгодные условия оплаты труда. В связи с этим предприятие намерено реализовать проект по строительству роботизированной фермы стоимостью 72 млн. руб. Источник реализации проекта – собственные средства предприятия. «Около половины продукции нашего предприятия поступает в детские детские сады, школы, больницы. Она пользуется спросом у местных жителей, которые понимают разницу между натуральной кисло-молочной продукцией и товарами с использованием добавок. Если бы не дальние расстояния, могли бы торговать и с другими регионами. До конца года планируем увеличить ассортимент сыров», - сообщил директор племхоза Виктор Порядков. Сергей Гапликов вручил работникам предприятия благодарности и грамоты, отметив их вклад в развитие сельхозотрасли: «Благодарю за ваш плодотворный труд, за вашу преданность родной земле».