В Сыктывкаре увековечат память первого заведующего Областным архивом в городе Усть-Сысольске Андрея Цембера

Распоряжение об этом подписал сегодня, 6 июля, Глава Республики Коми Сергей Гапликов. Напомним, с просьбой увековечить к 95-летию архивной отрасли Республики Коми память первого руководителя Государственного архива Коми АССР, общественного деятеля и краеведа Андрея Андреевича Цембера в ходе личного приёма к Главе республики обратился один из сотрудников учреждения. Заручившись поддержкой коллектива ведомства, мужчина предложил установить мемориальную доску на фасаде здания, больше известного как дом Жеребцова [по ардесу: Сыктывкар Интернациональная, 90 – Прим.], в котором когда-то располагался областной архив Коми автономной области. Глава Республики Коми Сергей Гапликов идею поддержал и поручил региональному министерству культуры, туризма и архивного дела проработать вопрос с тем, чтобы просьба сотрудников Национального архива Республики Коми была удовлетворена. Сергей Гапликов проводит личный приём граждан раз в месяц. Решение вопросов, с которыми жители обращаются на приём к главе региона, держатся на контроле Администрации Главы Республики Коми.