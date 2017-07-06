Активисты ОНФ обнаружили недостроенные спортивные объекты на 368 млн рублей

Активисты проекта Общероссийского народного фронта (ОНФ) «За честные закупки» провели мониторинг, в ходе которого оценили состояние построенных за последнее время спортивных объектов в ряде регионов страны. Общественники выявили незавершенные спортивные объекты, а также «спортивные полуфабрикаты» — комплексы, которые после завершения строительства не работают или находятся в неудовлетворительном состоянии. Стоимость строительства трех таких объектов в Ивановской, Московской областях и Республике Коми составила 368 млн руб.

«Каждый «спортивный полуфабрикат» — это миллионы бюджетных средств, которые уже вложены, но от которых до сих пор нет эффекта. Спортивные объекты — это вклад в здоровье подрастающего поколения, это задел на будущее. Результат страны на олимпийских стадионах складывается из сотен соревнований на региональных площадках. Ни в коем случае нельзя допускать, чтобы спорткомплексы месяцами простаивали без дела. Их запуск уже не требует огромных вложений средств, здесь просто необходим жесткий контроль. Нам не понятно, почему в стране, принимающей международные спортивные соревнования, чиновники позволяют себе такое недобросовестное отношение к спортивным объектам. Мы не снимаем данные объекты с контроля. Чтобы добиться справедливости, мы обратимся к главам регионов с просьбой проконтролировать настоящий запуск спортивных сооружений», — отметил координатор проекта ОНФ «За честные закупки», депутат Госдумы Антон Гетта.

Активисты регионального отделения ОНФ в Ивановской области проверили, с чем связаны проблемы окончательного запуска физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Приволжске, общая стоимость строительства которого составила 217,6 млн руб., в том числе 116,5 млн руб. — из федерального бюджета, 101,1 млн руб. — из областного и местного бюджетов. Церемония закладки капсулы в основание здания состоялась 5 июля 2012 г., планировалось, что сооружение будет открыто через полтора года. Торжественное открытие спорткомплекса состоялось только 8 сентября 2016 г., в нем приняли участие губернатор Ивановской области Павел Коньков и заместитель министра спорта России Марина Томилова. Журналистам показали и рассказали, что в новом ФОКе есть условия для занятий по девяти видам спорта: волейболом, баскетболом, мини-футболом, настольным и большим теннисом, прыжками на батуте, борьбой, фитнесом и спортивной аэробикой. Спорткомплекс приспособлен для людей с ограниченными возможностями здоровья. Объект возведен в рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы». Однако, уже в октябре 2016 г. ФОК закрыли.

«Как поясняли приволжские власти, объект закрыли по техническим причинам. Во время подачи тепла в спорткомплексе произошел сбой в автоматических системах теплоснабжения и водоотведения. Администрация уверяла, что приостановка работы ФОКа — вынужденная мера, и обязала подрядчика исправить неполадку. Недочеты обещали устранить в течение месяца. И, видимо, устраняют до сих пор», — рассказал сопредседатель регионального штаба ОНФ в Ивановской области Дмитрий Сафонов.

Недостроенный ФОК за 150 млн руб. активисты Народного фронта обнаружили в подмосковном Зарайске. В 2014 году администрация Зарайского городского округа заключила муниципальный контракт на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с крытым катком. Работы должны были завершиться не позднее 30 октября 2015 года. С августа по декабрь 2014 года администрация заплатила подрядчику 82 млн руб., а в 2015 г. — еще 33 млн руб. В апреле 2016 года по решению заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта он был расторгнут.

«В этой связи возникает вопрос: чем занимался заказчик почти 9 месяцев, с июля 2015, когда была последняя оплата по контракту? По какой причине не велась претензионная работа, а также в чем причина расторжения контракта? Ведь при этом прекращаются все обязательства по контракту, включая гарантийные обязательства. Однако администрация не пыталась взыскать с подрядчика неустойки», — отметил сопредседатель регионального штаба ОНФ в Московской области Алексей Малый. Он сообщил, что через два года после оплаты ФОК представляет собой недостроенную коробку, местами без окон и дверей.

В Республике Коми активисты проекта ОНФ «За честные закупки» взяли на контроль ремонт неиспользуемой по назначению спортивной площадки, возведенной за один миллион рублей в 2014 г. в рамках государственной программы «Развитие образования» на 2013–2020 гг. у школы в селе Межадор Сысольского района. Представители Народного фронта установили, что спортивная площадка не используется по назначению по причине некачественного монтажа: не построено основание, на которое заливается вода для образования ледового покрытия для игры в хоккей и занятий на коньках. Как пояснили педагоги, по этой причине зимой школьников Межадора возят на автобусе в Сыктывкар на платный каток. Оплата проезда и использование катка осуществляется за счет родителей.

«Мы хотим акцентировать внимание органов власти и представителей системы образования на том, чтобы детские спортивные площадки строились в регионе универсальные — для зимы и лета. Это эффективное использование бюджетных средств. Необходимо проводить спортивные мероприятия на них круглый год, в том числе в каникулы — это важная работа среди детей», — прокомментировал член регионального штаба ОНФ в Коми Юрий Беляцкий.

Общероссийский народный фронт – это общественное движение, созданное в мае 2011 года по инициативе президента РФ Владимира Путина, которое объединяет активных и неравнодушных жителей страны. Лидером движения является Владимир Путин, с которым у Народного фронта есть возможность прямой коммуникации. Главные задачи ОНФ — контроль за исполнением «майских указов» и поручений главы государства, борьба с коррупцией и расточительством, неэффективными тратами государственных средств, вопросы повышения качества жизни граждан.