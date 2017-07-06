Минэкономразвития выяснило, что две трети регионов страны нерационально растрачивают ресурсы на развитие жилищно-коммунального хозяйства

ЖКХ Коми посадят на «короткий поводок»

Уровень эффективности трат на эту сферу Минэкономразвития рассчитывало, учитывая несколько десятков показателей. В том числе эксперты учитывали количество аварий при расчете на километр тепловых и электросетей, количество аварий на источниках производства ресурсов, коэффициент износа коммуникаций, долю убыточности организаций жилищно-коммунального хозяйства в регионе и многое другое.

Хорошо, но можно лучше

Данное исследование Министерство провело по поручению Правительства страны. И его результаты нельзя назвать оптимистичными. Как показал сравнительный анализ коммунального комплекса, две трети регионов — 56 из 85 — нерационально растрачивают ресурсы на развитие ЖКХ.

Символические «пятерки» получили Чувашская республика, Белгородская и Тульская области, Севастополь.

В «хорошисты» записали Москву и Московскую область, Санкт-Петербург, Краснодарский и Красноярский края. Качество ЖКХ здесь оценивается достаточно хорошо. Но этого, как говорится в документе, удается достичь только за счет привлечения большого количества средств из доходов коммунальных организаций и бюджетного финансирования. По мнению же специалистов Минэкономразвития, тот результат, что показали эти регионы, можно достичь и с меньшими ресурсами. И рекомендовал для этих субъектов федерации усиление контроля и повышение эффективности управления.

Оценку «удовлетворительно» получили Забайкальский край, Ростовская область, Республики Крым и Татарстан.

В целом же, согласно документу, в семи регионах причиной низкого качества ЖКХ стал дефицит финансовых средств, а в 26 аналогичная ситуация сложилась при достаточно высоком уровне обеспеченности ресурсами. И лишь в 16 регионах работа ЖКХ была признана насколько качественной (при минимуме ресурсов), что Министерство предложило выделить им дополнительные субсидии на развитие коммунальной систему.

Антилидеры

Оценку «неуд» Минэкономразвития, составляя список, поставило 10 субъектам федерации. И 4 из них входят в Северо-Западный федеральный округ. Наравне с Ивановской, Самарской, Брянской, Воронежской областями, а также Краснодарским и Приморским краем «двойки» отхватили Мурманская и Новгородская области. Худший же уровень эффективности, по мнению специалистов Министерства, показали Архангельская область и республика Коми. Что касается последнего, то ситуация с ЖКХ в этом регионе с каждым годом лишь ухудшается. В ноябре 2015-го года заместителем председателя Правительства, курирующим работу органом исполнительной власти и контролирующим их деятельность, был назначен кандидат экономических наук, бывший мэр Смоленска Константин Лазарев. Но даже его опыт управления городскими службами не помог руководству Коми наладить дела с коммунальным комплексом…

Чтобы повысить эффективность расходования средств на жилищно-коммунальное хозяйство, Минэкономразвития предлагает ввести несколько мер — сократить ресурсы, ужесточить контроль и улучшить качество управления. А для самых неэффективных регионов (читай Архангельской области и республики Коми) — переход на расходование ресурсов в режиме «ручного управления». Другими словами, взять их под контроль, посадив на «короткий поводок».

Нужно больше денег… от населения

Как показывает анализ, мнение о том, где находятся резервы повышения показателей состояния жилищно-коммунального хозяйства, у специалистов Министерства и в отдельных регионах расходятся. Так, в докладе Минэкономразвития говорится, что они «не в наращивании ресурсного потенциала (росте тарифов, инвестиций, бюджетного финансирования), а задействовании механизмов повышения качества на всех уровнях, а также мерах прямого административного контроля целевого использования имеющихся финансовых, материальных, технологических, кадровых ресурсов».

А то же время, например, в республике Коми, получившей «неуд», 1 июля выросли тарифы в сфере ЖКХ. Для населения рост составил 4,1 процента, для предприятий и организаций — 15 процентов. Однако все это может обернуться падением сборов и лавиной судебных исков. По данным Комистата, за прошедший год доходы населения республики снизились. Сегодня средняя зарплата жителей региона составляет 31,5 тысячи рублей. Для, сравнения, в 2015 году она составляла 33 777 рублей. То есть доходы у населения падают, а платежи продолжают расти. Как и цены. Например, за прошлую неделю ощутимо подорожали такие «народные» продукты, как сахар, капуста, картофель, яблоки, сахар. В итоге выходов у людей тут два — платить и пытаться свести концы с концами, или «наращивать» долги. Как показывает статистика, мириться с тем, что чиновники не могут навести порядок в сфере ЖКХ, население Коми не желает и выбирает второй вариант. Платежи за услуги за ЖКХ резко упали. Так, за первый квартал 2017 года, по данным Комистата, жители республики оплатили лишь 83,5 процента выставленных счетов — 4,5 миллиарда рублей из 5,4. А ведь в 2016-м этот показатель был выше 89 процентов. Хотя, конечно, и населения в республике стало меньше, за 2016 год из региона уехало 6 932 человека.

В общем, перспективы коммунальщиков увеличить доходы при росте платежей выглядят довольно иллюзорными. Население уже показало свое отношение, выйдя на пикеты и митинги против повышения цен на ЖКХ.

Не исключено, что может возникнуть и совсем неблагоприятная для региона ситуация, когда население начнет массово подавать иски в суд. И предпосылки для этого созданы Верховным судом России. 13 июня 2017 года пленум Верховного суда констатировал, что жильцы домов вправе требовать возмещения морального вреда за плохое качество коммунальных услуг и перебои с электро- и водоснабжением. Помимо этого можно добиваться снижения стоимости коммунальных услуг, возмещения убытков и уплаты неустойки. В виде доказательства можно принести аудио- и видеосъемку показаний свидетелей или заключения экспертов. Да, разъяснения суда носят рекомендательный характер, но доведенные до крайней точки терпения люди могут использовать их в тяжбах с коммунальщиками. Что касается Коми, то здесь наверняка желание искать справедливости в суде проснется не только у жителей Инты, Печоры и Воркуты, где ситуация в ЖКХ близка к критической, но и у населения Сыктывкара, где немало аварийных и ветхих домов. Вряд ли смолчат и жители сел, которые сегодня платят огромные суммы за услуги ЖКХ.

И может быть, спасли бы регион инвесторы, хоть это и порицается экспертами Минэкономразвития, да только взяться им в Коми неоткуда. С прежними власти безвозвратно испортили, а найти новых так и не удалось. Надежды же на то, что вкладчики придут из стран Ближнего Востока, иначе как туманными не назовешь. Для них российское жилищно-коммунальное хозяйство сфера непонятная, мало изученная и столько же интересная. Вот и получается, что единственное, что сегодня может исправить ситуацию — пригляд сверху, а именно — переход на расходование средств в режиме «ручного управления».

В это время

О том, как будет решаться ситуация с недобором платежей и повышением эффективности расходования ресурсов чиновники Коми не сообщают. Но радостно отчитываются о достижениях дня сегодняшнего. Вот, мол, разобрались с «мусорной проблемой». По неизвестной причине управляющие компании Сыктывкара вдруг перестали вывозить отходы из многих дворов города. Свалки копились неделями! Переполненные баки и заваленные отходами мусорные площадки стали не только источников смрада, но и рассадником крыс. Но, мэрия взяла все под контроль и баки быстро опустели. Можно было бы порадоваться за жителей города, если бы не отголосок мысли, что все это хорошо отрежиссированный спектакль.… А, тут следом, буквально на следующий день, и другая новость поспевает — в Сыктывкаре оформили 34 цветника. В общем, сегодня столица республики цветет и пахнет. Благо, уже не отходами.