При столкновении пассажирского поезда «Воркута – Санкт-Петербург» в Ленинградской области никто не пострадал

Об этом Главу Республики Коми Сергея Гапликова проинформировал врио начальника Главного управления МЧС России по Республике Коми Олег Нецкий. Сегодня в Бокситогорском районе на перегоне железнодорожной станции «Ефимовская – Коли» Октябрьской железной дороги произошёл сход колёсной пары электровоза поезда, следовавшего по маршруту Воркута – Санкт-Петербург. К месту происшествия были направлены два восстановительных поезда ОАО РЖД, дежурная смены 118 пожарной части, оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона. В поезде находилось 465 пассажиров, из них 70 детей. Медицинской бригадой проведён осмотр пассажиров поезда, пострадавших и погибших нет. Железнодорожное полотно не повреждено. Сергей Гапликов отметил оперативность ответственных служб в устранении последствий ЧП и рекомендовал информировать в случае необходимости оказания дополнительной помощи. Фото предоставлено Главным управлением МЧС России по Республике Коми