Сергей Гапликов: «Цифровизация контрольно-надзорной деятельности позволит снизить административную нагрузку на бизнес»

Глава Республики Коми Сергей Гапликов принял участие в селекторном совещании под председательством премьер-министра Российской Федерации Дмитрия Медведева, на котором обсуждались вопросы совершенствования контрольно-надзорной деятельности. В совещании приняли участие руководители субъектов Российской Федерации, представители надзорных ведомств, бизнеса и общественных организаций. Открывая совещание Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев отметил, что реформа государственного контроля проводится в целях упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности регионов. Премьер России обратил особое внимание руководителей надзорных ведомств на необходимость проведения проверок исключительно в рамках риск-ориентированного подхода начиная с 2018 года. Кроме того, эффективность деятельности контрольно-надзорных органов будет оцениваться не по количеству проверок и выписанных штрафов, а улучшению реальных показателей безопасности. Ещё одна важная задача – подготовить к осени дорожные карты по сокращению и актуализации требований для их дальнейшей кодификации по каждой сфере государственного контроля. «Уже сейчас очевидно, что одним из главных направлений будущей работы станет цифровизация государственного управления и, в первую очередь, государственного контроля в рамках задач по построению цифровой экономики, которая была поставлена Президентом, - подчеркнул Дмитрий Медведев. – Нам предстоит совершить переход от долгих и дорогих очных проверок к дистанционным методам контроля с помощью телеметрии, датчиков фото и видео фиксации. Для этого крайне важно наладить быстрый и удобный обмен данными с регионами». Республика Коми – один из пилотных регионов страны, в которых реализуется ряд мероприятий по автоматизации контрольно-надзорной деятельности. Проект предполагает, в частности, внедрение так называемого Типового облачного решения, которое должно обеспечить автоматизацию основных процессов при реализации контрольно-надзорных функций. Данная информационная система будет интегрирована с федеральными государственными информационными системами [такими как: единый реестр проверок (ЕРП), федеральный реестр государственных услуг (функций), реестр малого и среднего предпринимательства, ГИС «ЖКХ»] посредством инфраструктуры электронного правительства (СМЭВ, единый портал госуслуг, единая система идентификации и аутентификации, единая система нормативно-справочной информации). «Внедрение Типового облачного решения позволит существенно повысить качество межведомственного взаимодействия, когда информация о проверках, проведённых ведомствами, будет доступна для других контрольно-надзорных органов, что позволить избежать дублирующих проверок и снизить административную нагрузку на бизнес», - прокомментировал Глава Республики Коми Сергей Гапликов. В настоящее время ГАУ РК «Центр информационных технологий» совместно с региональными Минсельхозом, Минпромом, Службой стройжилтехнадзора проводит работу по настройке работы системы. Предполагаемый срок ввода в промышленную эксплуатацию – конец 2017 года.