Константин Сапрыкин назначен на должность представителя Республики Коми в Северо-Западном регионе Российской Федерации

Распоряжение Главы Республики Коми от 5 июля 2017 года №147-р: 1. На основании статьи 84 Конституции Республики Коми, статьи 7 Закона Республики Коми «О Главе Республики Коми, Правительстве Республики Коми и органах в системе исполнительной власти Республики Коми» назначить Сапрыкина Константина Александровича на должность представителя Республики Коми в Северо-Западном регионе Российской Федерации. 2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.