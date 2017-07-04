В Республике Коми разработана концепция социального кластера «РОСТОК»

По поручению Главы Республики Коми Сергея Гапликова и Правительства Республики Коми специалисты Коми республиканской академии государственной службы и управления разработали Концепцию создания социального кластера «РОСТОК» («РО100К»). Презентацию проекта на заседании Межведомственной комиссии по социальному развитию Республики Коми при экономическом совете Коми представила проректор Коми республиканской академии государственной службы и управления Юлия Манаенкова. Напомним, что «РОСТОК» разработан как инфраструктурный проект, направленный на ресурсное обеспечение празднования 100-летия Республики Коми (РО100К). В то же время это региональная межотраслевая многоуровневая система, которая объединяет организации, оказывающие услуги в социальной сфере независимо от их правового статуса. «Проект «Росток» направлен на перспективное развитие региона, что невозможно без повышения эффективности работы социальной сферы. Новое понятие – шеринг ресурсов – предполагает эффективное использование избытка ресурсов одной сферы для того, чтобы решать проблемы другой. В итоге мы получаем качественное и доступное оказание услуг жителям нашей республики. Отдельную роль стоит отвести негосударственным организациям, которые активно включаются в процесс оказания социальных услуг, расширяя их ассортимент», - отметила заместитель председателя Правительства - министр образования, науки и молодёжной политики Республики Коми Наталья Михальченкова. Также проект направлен на адаптацию федеральных лучших практик и их апробирование в регионе. Уже сейчас в рамках кластера прорабатывается вопрос вхождения региона в проекты АНО «Агентство инвестиций в социальную сферу». Оператором социального кластера станет Центр инноваций социальной сферы (ЦИСС) Республики Коми, действующий на базе Коми республиканской академии государственной службы и управления. С учётом того, что в настоящее время на ЦИСС возложены обязанности опорной площадки для сопровождения процесса методического сопровождения социально ориентированных организаций при предоставлении ими социальных услуг, возложение полномочий Оператора социального кластера позволяет говорить о том, что ЦИСС становится проектным офисом для внедрения инноваций в социальной сфере.