Глава Республики Коми Сергей Гапликов выразил соболезнования близким и родным людей, погибших в ДТП в Республике Татарстан

«От имени жителей Республики Коми, от себя лично выражаю глубокие соболезнования семьям погибших в страшной аварии, которая произошла в ночь на 2 июля в Татарстане. Ужасная трагедия, унёсшая жизни невинных людей, среди которых дети, глубокой болью отозвалась в сердцах всех жителей республики. Скорбим и разделяем боль невосполнимой утраты. Желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим», - говорится в правительственной телеграмме, направленной Президенту Республики Татарстан Рустаму Минниханову, врио Главы Удмуртской Республики Александру Бречалову и Губернатору Самарской области Николаю Меркушкину. В ночь на 2 июля в Заинском районе Республики Татарстан произошло столкновение пассажирского автобуса с автомобилем «КамАЗ». В результате аварии 14 человек погибло, пострадали 15 пассажиров.