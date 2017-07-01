Глава Республики Коми: «450 лет Ижме – это история, традиции и культура, которые бережно хранят жители этой земли»

Руководитель региона Сергей Гапликов принял участие в церемонии открытия XII межрегионального народного праздника «Луд» и праздновании 450-летия села Ижма. «Мне очень приятно видеть всех вас на этом празднике. От всей души поздравляю жителей и гостей этого замечательного уютного уголка нашей огромной республики. 450 лет – это огромная история, традиции, фольклор, культура. Сегодня мы станем свидетелями уникальных традиций, бережно хранящихся нынешним и будущим поколением. Даже погода сама за себя говорит. Сегодня солнце улыбается всем тем, кто собрался не только здесь, но и во всей Ижме. Дорогие, уважаемые, любимые ижемцы, низкий вам поклон и слова благодарности за вашу преданность и за ваше неравнодушие, любовь и заботу к родной земле. Счастья, любви и процветания. С праздником, Ижма!», - сказал Сергей Гапликов. Глава Республики Коми посетил мероприятия праздника, а также пообщался с жителями села. На улице Советской развернулись подворья, выставки и мастер-классы от мастеров, фотографов, художников, развлекательные программы. Тут же проходит республиканский конкурс-смотр «Мастеровые Коми», работает летний читальный зал. На площади перед домом культуры открылся концерт «Величальная Ижме», приуроченный к 450-летию села. Также на празднике Сергей Гапликов вручил почетные грамоты и благодарственные письма жителям района за вклад в развитие района и Республики Коми. В числе прочих благодарственное письмо получила начальник отделения почтовой связи поселка Щельяюр Галина Серова. «Для меня высокая честь получить награду от Главы региона. Это тем более приятно, что скоро мы отметим День российской почты», - сообщила она. Торжества продолжатся на левом берегу реки Ижмы, где состоятся традиционные конноспортивные соревнования. Гостей ждут хороводы «Лудын ветлам», луговые игры, катание на лошадях, торговые ряды. Пройдут конкурс подворий «Изьваса сикт» и конкурс «Хоровод невест», соревнования по прыжкам через нарты, метанию аркана на хорей, метанию гири на дальность. Завершится гуляние выступлением сыктывкарской группы OldSchoolKomi и эстрадных коллективов. *** Традиционный народный праздник Ижемского района «Луд» ежегодно проводится с 2004 года. Постановлением коллегии Министерства культуры и национальной политики Республики Коми в 2005 году ему был присвоен статус республиканского праздника. «Луд» проводится в целях сохранения самобытной народной культуры, воспитания уважения к истории и традициям коми-ижемцев. В настоящее время праздник проходит в первые выходные июля – в канун сенокосной страды на заливных лугах левого берега реки Ижмы.