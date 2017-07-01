У жителей Ижемского района появилась возможность слушать местное радио

Запуск вещания радиостанции осуществил Глава Республики Коми Сергей Гапликов в рамках открытия межрегионального народного праздника «Луд» и 450-летия села Ижма. «Это знаковое событие для района. Люди давно спрашивали, когда появится возможность слушать местное радио. Радиус вещания «Радио Дача Ижма» - 50 километров. В эфире будет отведено время для выпусков местных новостей, планах работы администрации муниципалитета, сообщений МЧС, рекламных объявлений. Выбор музыкального наполнения будет зависеть от предпочтений местных жителей», - сообщила руководитель администрации Ижемского района Любовь Терентьева. Региональная сеть вещания «Радио Дача» насчитывает более 230 передатчиков, размещённых в городах вещания в России и странах ближнего зарубежья. Вещание осуществляется во всех городах-миллионниках России. В Республике Коми «Радио Дача» доступно для жителей Сыктывкара, Усть-Куломского, Усть-Цилемского и Ижемского районов.