В Республике Коми утверждён размер гарантированного душевого денежного дохода за I квартал 2017 года, действие которого распространяется на II квартал 2017 года

Размеры гарантированного душевого денежного дохода (в расчете на месяц, в рублях) В среднем по Республике Коми, в том числе по природно-климатическим зонам: северной южной 2 578 3 016 2 396 Гарантированный денежный доход - это размер денежного дохода, гарантируемого государством каждому гражданину, признанному в установленном порядке малоимущим. В Республике Коми малоимущим гражданам государственная социальная помощь предоставляется в различных видах, в том числе в виде социального пособия, которое выплачивается в размере разницы между ГДД и среднедушевым доходом семьи или одиноко проживающего гражданина. Размер гарантированного душевого денежного дохода устанавливается ежеквартально и индексируется пропорционально росту величины прожиточного минимума в Республике Коми. Ознакомиться с Постановлением Правительства Республики Коми от 2 мая 2017 года №238 можно в разделе «Сетевое издание «Перечень правовых актов...» официального Интернет-портала Республики Коми.