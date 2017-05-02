Ряд жителей республики награждены Почётными грамотами Республики Коми

Указ Главы Республики Коми от 24 апреля 2017 года №37 «О награждении Почётной грамотой Республики Коми» За многолетнюю плодотворную работу, направленную на благо Республики Коми, наградить Почётной грамотой Республики Коми: Боброва Александра Михайловича - заведующего отделом лабораторного контроля государственного казённого учреждения Республики Коми «Управление автомобильных дорог Республики Коми», город Сыктывкар; Володину Светлану Олеговну - старшего научного сотрудника Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института биологии Коми научного центра Уральского отделения Российской академии наук, город Сыктывкар; Копейкина Валерия Александровича - профессора кафедры геологии горючих и твёрдых полезных ископаемых федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ухтинский государственный технический университет»; Костину Татьяну Юрьевну - фельдшера отделения организации медицинской помощи детям в образовательных организациях государственного учреждения здравоохранения Республики Коми «Койгородская центральная районная больница»; Качуру Сергея Никифоровича - мастера дорожного Печорской дистанции пути - структурного подразделения Северной дирекции инфраструктуры - структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры - филиала Открытого акционерного общества «Российские железные дороги»; Лютова Владимира Николаевича - ведущего инженера электросвязи линейно-технического участка г. Печора Межрайонного центра технической эксплуатации телекоммуникаций Коми филиала публичного акционерного общества междугородной и международной электрической связи «Ростелеком»; Плякина Анатолия Митрофановича - профессора кафедры геологии горючих и твердых полезных ископаемых федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ухтинский государственный технический университет»; Фомину Валентину Федоровну - старшего научного сотрудника лаборатории экономики природопользования Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института социально-экономических и энергетических проблем Севера Коми научного центра Уральского отделения Российской академии наук, город Сыктывкар; Шомысова Михаила Егоровича - помощника командира отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции - начальника отделения (материально-технического обеспечения) Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Сыктывкару.