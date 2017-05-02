Ряду жителей республики присвоены Почётные звания «Заслуженный работник Республики Коми»

Указ Главы Республики Коми от 24 апреля 2017 года №39 «О присвоении почётного звания Республики Коми «Заслуженный работник Республики Коми» За заслуги перед Республикой Коми присвоить почётное звание Республики Коми «Заслуженный работник Республики Коми»: Берестеньковой Людмиле Александровне - директору государственного учреждения Республики Коми «Детский дом № 1 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» г. Сыктывкара; Бондаревой Нине Николаевне - заместителю председателя Общественного совета при администрации муниципального образования городского округа «Ухта»; Лобановой Маргарите Андреевне - главному эксперту отдела по бюджету и межбюджетным отношениям управления финансов администрации муниципального района «Прилузский»; Попову Александру Алексеевичу - заведующему отделением, врачу-травматологу-ортопеду травматологического отделения государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Коми «Сыктывкарская городская больница № 1»; Шаталовой Елене Юрьевне - заместителю управляющего Отделением государственного учреждения - Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Коми; Южиной Марине Владимировне - директору Государственного бюджетного учреждения Республики Коми «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения города Сыктывкара».