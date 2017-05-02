Механизмы снижения задолженности по арендной плате перед муниципалитетами будет рассмотрен на одном из ближайших заседаний с Правительством Республики Коми

Соответствующее поручение дал Глава Республики Коми Сергей Гапликов в ходе рабочей встречи с Министром Республики Коми имущественных и земельных отношений Александром Сажиным. В настоящее время организации различных форм собственности арендуют более 32 тысяч объектов недвижимости и 11 тысяч земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности. Общая задолженность за пользование муниципальной собственностью - более 1,008 миллиарда рублей, госсобственностью - не превышает 27 миллионов рублей. Как доложил А.Сажин, в 2016 году отмечен общий рост задолженности за использование муниципального имущества, переданного в аренду. Наибольший рост с 1 января 2016 по 1 января 2017 года зафиксирован в Ухте - +31,79 миллиона рублей, в Воркуте - +30,58 миллиона рублей, Усинске - +18,19 миллиона рублей, Усть-Вымском районе - +8,85 миллиона рублей, Инте - +8,15 миллиона рублей, Сосногорске - +6,09 миллиона рублей и Сыктывдинском районе - +3,16 миллиона рублей. Менее миллиона составляет задолженность в Удорском, Усть-Куломском, Койгородском и Корткеросском районах. В остальных муниципальных образованиях республики, благодаря в том числе проведению претензионно-исковой работы, отмечено снижение задолженности. При этом в Сыктывкаре - более чем на 49 миллионов рублей, Печоре - на 2,08 миллиона рублей, Вуктыле - на 9,65 миллиона рублей, в Троицко-Печорском районе - на 2,09 миллиона рублей. В Княжпогостком, Ижемском, Прилузском, Усть-Цилемском и Сысольском районах за год задолженности снижены менее чем 1 миллион рублей. К настоящему времени (по состоянию на начало 2017 года) максимальная задолженность за аренду муниципального имущества зарегистрирована в Воркуте - 333,15 миллиона рублей, Усинске - 180,66 миллиона рублей, Сыктывкаре - 125,98 миллиона рублей, Ухте - 115,67 миллиона рублей, Печоре - 58,66 миллиона рублей. Наиболее высокие показатели платёжной дисциплины в Ижемском, Усть-Цилемском, Койгородском, Прилузском, Троицко-Печорском, Сысольском и Удорском районах - задолженности в данных муниципалитетах составляют от 1,69 до 5,13 миллиона рублей. В зоне риска находятся Корткеросский, Усть-Куломский, Усть-Вымский, Сыктывдинский, Княжпогостский районы, а также Вуктыл, Сосногорск и Инта - долги арендаторов перед данными муниципальными образованиями составляют от 7,51 до 42,39 миллиона рублей. Глава Республики Коми поручил вынести данный вопрос для обсуждения с руководителями муниципалитетов после ближайшего заседания Правительства Республики Коми. Сергей Гапликов отметил при этом, что показатели задолженности перед муниципалитетами станут одним из главных критериев оценки эффективности руководителей Администраций городов и районов, по результатам которых будут распределяться дотации и субсидии из республиканского бюджета.