До конца года у начального звена сыктывкарской школы № 30 появится новое здание

Школа №30 Сыктывкара готовится к участию в федеральном приоритетном проекте «Создание современной образовательной среды для школьников», разработанного с целью ликвидации двусменного режима обучения и строительства школ взамен ветхих. Корпус для начальных классов средней общеобразовательной школы № 30 Сыктывкара на 250 мест будет размещён в здании, где сейчас располагается специальный (коррекционный) детский дом № 1. Детский дом остается самостоятельным учреждением и переезжает в другое здание также в Эжвинском районе. Такая информация была озвучена в ходе рабочей поездки заместителя председателя Правительства Республики Коми – министра образования, науки и молодежной политики региона Натальи Михальченковой и главы администрации Сыктывкара Валерия Козлова по образовательным организациям, расположенным в Эжвинском районе города. «Район застраивается, развивается, и мы наблюдаем острую нехватку мест в учебных заведениях, а именно в школе № 30. Эта проблема неоднократно поднималась на рабочих совещаниях Правительства региона с руководством администрации Сыктывкара. Вариант размещения начальной школы в здании типового детского сада на 220 мест - это совместное решение в интересах детей и законных прав родителей, проживающих в данном районе, - сообщила Н. Михальченкова. - Здание будет переоборудовано под современное образовательное пространство, и будет отвечать всем требованиям к образовательной организации». Как проинформировал мэр Сыктывкара Валерий Козлов, в настоящее время уже идет работа по передаче здания специального (коррекционного) детского дома № 1 муниципалитету. До середины мая будет подготовлена необходимая проектно-сметная документация по ремонту, переоборудованию и оснащению здания. После конкурсных процедур летом планируется начать ремонтные работы. Завершить их и открыть корпус для начальных классов предполагается до конца 2017 года. «Прошу вас держать вопрос на личном контроле, - обратилась к мэру Наталья Михальченкова. – Наша общая задача – провести все работы и обеспечить доступность новых мест в современном образовательном пространстве». В ходе рабочей поездки Н. Михальченкова также посетила детский сад № 103, Сыктывкарский лесопромышленный техникум, Сыктывкарский целлюлозно-бумажный техникум. Основными в рамках визита были вопросы соблюдения требований образовательных стандартов, условия ведения образовательной деятельности и модернизации инфраструктуры, проекты, выполняемые с ключевыми работодателями региона в части развития лабораторного фонда центров квалификаций. Важным результатом совместного визита стало решение о введении системы подготовки по программам профессионального обучения в школах района.