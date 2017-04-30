Глава Республики Коми Сергей Гапликов поздравил пожарных и спасателей республики с профессиональным праздником

«Борьба с огненной стихией, защита людей от пожаров всегда считалась делом смелых и мужественных людей, способных в кратчайшие роки принимать единственно верные решения и делать все для спасения пострадавших. Пожарные, следуя профессиональному долгу и зову своего сердца, всегда готовы прийти на помощь, порой рискуя своей жизнью ради спасения других», - отметил Глава Республики Коми в ходе торжественного мероприятия, которое состоялось сегодня на Стефановской площади Сыктывкара. Сергей Гапликов поблагодарил пожарных и спасателей республики за самоотверженный труд, высокий профессионализм, патриотизм и верность выбранной профессии, отметив, что «жители республики могут быть спокойны - они находятся под надежной защитой». В День пожарной охраны России на Стефановской площади столицы Республики Коми прошёл торжественный развод сил и средств Сыктывкарского пожарно-спасательного гарнизона - представителей федеральных, республиканских и муниципальных подразделений. В параде приняли участие сотрудники Главного управления МЧС России по Коми, пожарные 1 отряда ФПС по Коми, специализированной пожарно-спасательной части, работники республиканского управления противопожарной службы и гражданской защиты, представители государственной инспекции по маломерным судам МЧС России, спасатели и кинологи Сыктывкарского поисково-спасательного отряда МЧС России, сотрудники «СПАС-Коми», ветераны службы, а также кадеты и представители студенческих пожарно-спасательных отрядов и пожарные-спортсмены. На площади развернуты тематические площадки, где все желающие смогут познакомиться с работой пожарных и спасателей, выставлена пожарная техника, применявшаяся в ранние годы и используемая сегодня.