«Субботник – это хорошая возможность пополнить свою копилку добрых дел»

Об этом заявил Глава Республики Коми Сергей Гапликов в ходе уборки сквера у Дома дружбы народов Республики Коми в Сыктывкаре. Под руководством С.Гапликова участие в субботнике приняли работники Администрации Главы Республики Коми. Многие сотрудники пришли на весенний праздник труда со своими семьями. Отвечая на вопросы журналистов Глава Республики Коми Сергей Гапликов отметил, что субботник - это давняя добрая традиция, которая воспитывает в человеке уважение к порядку и чистоте. При этом участие в субботнике должно быть добровольным, «с искренним желанием сделать мир вокруг себя чистым и благоустроенным». «Конечно , участие в субботнике - личное дело каждого, но если человек в доме не убирается, если у него отсутствует это желание, то он и будет жить в соответствующей атмосфере. Для меня субботник - это добрая традиция. Зачем её терять, если есть возможность выйти и просто помочь сделать мир вокруг чище? Это хороший порыв души, а в этот год - в год добрых дел - это может быть особенно актуально. У всё большего количества людей появляется внутреннее осознание того, что нужно помогать друг другу делать нашу территорию, нашу любимую республику, города, сёла чище и краше. От этого ведь только радостнее жить, - отметил Глава региона. - Понятно, что в северных районах республики ещё лежит снег, но и там неравнодушные граждане выходят на улицу и стараются привести в порядок территорию – дворы, скверы, улицы. Всё-таки зима у нас длится довольно долго, а так хочется весны и зелени. Я благодарю всех, кто вышел сегодня на субботник, кто делает это не только накануне майских праздников, - искреннее спасибо всем вам!».