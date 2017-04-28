«Воспитателем года — 2017» в Республике Коми признана Марина Евдокимова

Обладательницу титула и финалистов конкурса поздравил сегодня Глава Республики Коми Сергей Гапликов. Торжественная церемония награждения победителей конкурса состоялась в концертном зале Гимназии искусств при Главе Республики Коми им. Ю.А.Спиридонова. В 2017 году участие в региональном этапе конкурса приняли 14 работников дошкольных образовательных учреждений из 11 городов и районов Республики Коми. По итогам конкурса победителем регионального этапа всероссийского конкурса «Воспитателем года - 2017» стала учитель-дефектолог МБДОУ «Детский сад №24 компенсирующего вида «Ромашка» города Воркуты Марина Евдокимова. Второе призовое место заняла воспитатель МАДОУ «Детский сад №12» города Усинска Надежда Громина. Дипломом лауреата третьей степени награждена воспитатель МБДОУ «Детский сад №41 «Белоснежка» города Воркуты Юлия Волгина. «Профессия воспитателя - в большей степени искусство. Вы являетесь продолжением семьи, что безусловно накладывает на вас дополнительные обязанности и ответственность. И я горжусь тем, что у нас в этой профессии, в этом виде искусства есть люди, которые посвящают свою жизнь без остатка своему делу - служению нашим самым маленьким, самым незащищённым и, наверное, самым нуждающимся в любви, ласке и заботе гражданам. Вашими руками, вашим сердцем, вашей жизненной позицией формируются те, кто приходят в школу, кто становятся либо успешными, либо, к сожалению, как мы говорим, «сорвиголовами». Но и им тоже нужна забота, участие в их жизни. Потому что дети - это податливый человеческий «материал», который очень восприимчив и может воспринять как хорошее, так и плохое. Но когда дети чувствуют неформальную заботу, любовь и участие в их маленьких, но очень важных для них каждодневных потребностях, за это они вам очень благодарны. И эта благодарность наполняет удивительным чувством теплоты ваши жизни», - отметил Глава Республики Коми Сергей Гапликов. Глава республики поблагодарил победителей и участников конкурса, и всех, кто посвятил свою жизнь профессии воспитателя, пожелав семейного благополучия, жизненных и творческих успехов и долгих лет жизни.