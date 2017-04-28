Не менее 30 новых экологичных автобусов на газомоторном топливе предполагается приобрести в 2017 году в Республике Коми

О планах развития пассажирских автоперевозок в крупнейших городах региона Главе Республики Коми Сергею Гапликову доложил заместитель Председателя Правительства - министр промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми Николай Герасимов. Работа по развитию пассажирских автоперевозок с использованием экономичного и экологичного транспорта ведётся во взаимодействии с компанией «Газпром». 24 марта 2017 года в ходе встречи Главы Республики Коми Сергея Гапликова и Председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера стороны договорились о расширении сотрудничества между республикой и компанией по ряду направлений, в том числе по программе использования газомоторного топлива. Первые 40 автобусов на газомоторном топливе для муниципальных перевозок были закуплены в 2016 году, и в настоящее время работают на сыктывкарских маршрутах. Новые автобусы приобретены в рамках проекта по обновлению подвижного состава, участниками которого является Правительство Республики Коми, компании «Газпром трансгаз Ухта», «Государственная транспортная лизинговая компания» и «КАМАЗ». Инвестпроект реализуется в Республике Коми в рамках поручения Президента России Владимира Путина по расширению использования газомоторного топлива на транспорте. Всего, в 2016-2020 годах в партнерстве с лизинговыми компаниями будет приобретено более 380 единиц техники. В их число входит не только муниципальный общественный транспорт, но также автобусы и другая техника, приобретаемые компаниями, работающими на территории республики. Николай Герасимов также доложил, что в настоящее время совместно с ООО «Газпром газомоторное топливо» продолжаются организационные работы по строительству в Сыктывкаре новой газовой наполнительной компрессорной станции, которая позволит существенно расширить условия заправки транспорта на компримированном природном газе, как в сфере пассажирских перевозок и коммунальной сфере, так и в сфере легкового транспорта. Данная работа ведётся в рамках реализации плана мероприятий по использованию газомоторного топлива и развитию газозаправочной инфраструктуры в Республике Коми на 2017 - 2020 годы, утверждённого Распоряжения Правительства Республики Коми 3 марта 2017 года. Реализация плана позволит обеспечить устойчивое снижение негативного воздействия автомобильного транспорта на окружающую среду путём оптимизации расходной части топливно-энергетического баланса Республики Коми, совершенствования структуры спроса на энергоносители в Республике Коми, а также доведения уровня использования природного газа в качестве моторного топлива на общественном автомобильном транспорте и транспорте дорожно-коммунальных служб в муниципальных образованиях городского округа «Сыктывкар» и «Ухта» до 10 процентов общего количества единиц техники к 2020 году.