В предстоящем сезоне будут решены проблемы с работой переправ у села Аныб Усть-Куломского и посёлка Заозерье Сысольского района

Об исполнении поручения Главе Республики Коми Сергею Гапликову доложил заместитель Председателя Правительства - министр промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми Николай Герасимов. Как отметил Н.Герасимов в ближайшее время понтонный мост будет доставлен по большой воде к месту постоянной дислокации у посёлка Заозерье. Переправу предполагается организовать в круглогодичном режиме с сезонными технологическими перерывами. Паром на аныбской переправе также начнёт работу в июне текущего года. При этом министр отметил, что продолжается изготовление понтонного моста, планируемого к установке на этой переправе, что позволит в дальнейшем использовать паром на другом участке речной сети.