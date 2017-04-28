У льготников Республики Коми появится больше возможностей получить бесплатную юридическую помощь

Как сообщили в Министерстве юстиции региона, во исполнение поручения Главы Республики Коми Сергей Гапликова завершается работа по созданию государственного юридического бюро на базе ГКУ Республики Коми «Центр правового обеспечения». «Это новое направление деятельности позволит повысить доступность бесплатной юридической помощи для граждан льготных категорий, указанных в законе «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», - пояснил министр юстиции Дмитрий Наумов. - К ним, в частности относятся, малоимущие, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица, желающие принять под опеку ребёнка, усыновители, пожилые люди и инвалиды, проживающие в организациях социального обслуживания, граждане, пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации. Д.Наумов отметил, что в большинстве российских субъектов круг граждан, имеющих право на бесплатную юридическую помощь, расширен региональными нормативными актами, что непосредственно отражается на объёмах оказываемой помощи и показателях работы. Поэтому Минюст принял решение о подготовке законопроекта, призванного дополнить федеральный перечень категорий граждан, имеющих право на бесплатную юридическую помощь. Предполагается, что в законе Республики Коми такое право будет предоставлено и многодетным семьям. Кроме того, Минюст намерен упростить доступ гражданина к бесплатной юридической помощи. Так, сегодня, чтобы воспользоваться правом на получение бесплатной юридической помощи, гражданину необходимо подтвердить свой статус льготника, собрать соответствующие документы. Поэтому Минюст прорабатывает правовые возможности взаимодействия с Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики Коми в вопросе использования информации об отнесении к льготной категории конкретного гражданина. Также основной задачей на ближайший период Минюст региона видит в активизации работы двух юридических клиник, созданных на базе высших учебных заведений Сыктывкара – в Сыктывкарском государственном университете имени Питирима Сорокина и Коми республиканской Академии государственной службы и управления, более широком привлечении студентов к участию в оказании гражданам бесплатной юридической помощи.