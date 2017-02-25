В Воркуте почтили память горняков и спасателей, погибших на шахте «Северная»

Слова соболезнования от имени Главы Республики Коми Сергея Гапликова в ходе траурного митинга у мемориала погибшим произнёс заместитель Председателя Правительства – министр промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми Николай Герасимов. «Трагедия глубокой болью отозвалась в наших сердцах. Погибли сильные и мужественные люди, в рассвете лет, полные жизненных планов и надежд. Мы должны сделать всё, чтобы подобные аварии больше никогда не повторялись, а память о трудовом подвиге горняков и спасателей жила вечно в наших сердцах», - в частности, отмечено в обращении. Напомним, в результате аварии на шахте «Северная» в Воркуте, которая произошла 25 февраля 2016 года, погибли 31 шахтёр и 5 горноспасателей. С близкими и родственниками погибших в этот траурный день скорбит вся республика.